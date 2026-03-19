美国新墨西哥州空军基地爆枪击1死1伤　军方正调查动机

美国新墨西哥州一个重要空军基地周二（17日）傍晚发生夺命枪击事件。一名枪手在基地内便利商店附近开火，造成至少一死一伤，基地一度陷入全线封锁的紧张状态。军方随后证实现场已恢复安全，正全力调查案发经过及枪手动机。

「活跃枪手」现身便利店 军方即时封锁基地

事发于当地时间周二下午约5时30分，位于新墨西哥州南部阿拉莫戈多（Alamogordo）附近的霍洛曼空军基地（Holloman Air Force Base）突传枪声。据报枪手出现在基地内的便利商店附近，驻守基地的美国空军第49联队随即接获「活跃枪手」（Active Shooter）通报，军方随即发布高度警戒，对占地约240平方公里的基地实施全面封锁，所有设施即时暂停运作。

事件酿一死一伤 死伤者身份尚未公布

军方证实，是次枪击事件造成一人当场死亡，另一名伤者则由救护车紧急送院接受治疗，目前伤势不明。由于涉及军事基地及调查程序，当局截至周三（18日）仍未公布死伤者的姓名、职位或身份，亦未透露受害者是否为现役军人。

美联社报道指，军方在案发后数小时确认基地已重归安全，封锁令随后解除。

驻扎作战支援部队 枪手动机成谜

霍洛曼空军基地是美国空军第49联队的据点，主要负责支援国家安全、培训作战人员及保全人员。目前官方尚未说明枪手是否已被击毙或落网，亦未披露犯案动机。由于基地保安森严，枪手如何携带武器进入生活区并开火，成为军方调查的重点。