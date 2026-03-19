瑞士中部滑雪场恐怖意外 缆车脱索坠落翻滚 61岁女乘客死亡

瑞士中部一处滑雪度假区周三发生恐怖意外，一个缆车车厢从缆索脱落后沿积雪山坡翻滚坠下，造成一名女乘客死亡。

事故发生在恩格尔贝格（Engelberg）的铁力士（Titlis）滑雪区。事发于当地时间上午约11时，一个位于中途站上方的缆车车厢突然脱离。

有目击者拍摄到车厢失控沿山坡翻滚、多次翻转，现场一片惊呼。有目击者表示：「它突然从缆索脱落，开始往下滚。」另有人称，当时风势强劲，「先是剧烈震动，然后缆索移动，最终车厢坠落。」

警方其后证实，死者为一名61岁本地女子，事发时她是车厢内唯一乘客。目击者指，救援人员曾为伤者进行约30分钟心肺复苏，但最终不治。事故发生时当地风速超过每小时80公里。

空中救援直升机迅速到场协助，救援人员在山坡底部展开行动。事故后，相关滑雪道及缆车设施已暂停运作，当局正调查事故原因。