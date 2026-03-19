中东局势｜伊朗报复空袭卡塔尔、沙特能源枢纽 特朗普将公布抑油价措施

中东战火于周三（18日）再度升级。随着伊朗境内全球最大气田「南帕斯」（South Pars）遭到美以联军重创，德黑兰随即兑现报复誓言，向波斯湾多国能源设施发动大规模导弹袭击。卡塔尔能源枢纽受损严重，沙特亦遭到弹道导弹攻击。全球能源供应面临史无前例的威胁，基准布兰特原油价格应声飙升5%，突破每桶108美元关口。

南帕斯气田遇袭 德黑兰展开「无差别」报复

周三早前，位于伊朗境内、与卡塔尔共享的全球最大天然气田「南帕斯」遭到打击，引发大规模火灾。虽然美以两国未正式承认责任，但外界普遍认为这是获得华府默许的行动。伊朗随即展开猛烈反击，并列出一份包括沙特、阿联酋及卡塔尔在内的「合法打击目标」清单。

卡塔尔国营能源巨头「卡塔尔能源」（QatarEnergy）证实，其位于拉斯拉凡工业城（Ras Laffan）的能源枢纽遭伊朗导弹击中，造成「广泛破坏」。沙特阿拉伯则宣称在周三拦截并摧毁了四枚射向利雅得的弹道导弹，并击落试图攻击东部天然气设施的无人机。

全球能源链断裂 美柴油价创两年新高

受能源设施直接遇袭及霍尔木兹海峡封锁影响，全球能源市场陷入恐慌。

油价急升：布兰特原油价格攀升至108美元以上，全球股市普遍下挫。

美国通胀压力：美国国内柴油价格已突破每加仑5美元，是自2022年通胀危机以来首次。

物价连动：美国2月生产者物价指数（PPI）创下七个月来最大增幅，市场忧虑战争将进一步推升全球通胀。

美国副总统万斯（JD Vance）表示，特朗普政府将在未来24至48小时内宣布措施，以应对失控的油价。

以军斩首行动升级 「伊朗境内无人具豁免权」

在军事层面，以色列正采取「不留活口」的战略。继杀害国安首脑拉里贾尼后，以色列周三再击杀伊朗情报部长哈提卜（Esmail Khatib）。以色列国防部长卡茨（Israel Katz）强硬宣称：「在伊朗没有人具备豁免权，所有人都在狙击范围内。」他透露，总理内塔尼亚胡已授权军方，只要发现情报机会，即可随时击杀任何伊朗高层官员，无需额外审批。

黎巴嫩战线血腥 贝鲁特地标大楼被夷平

与此同时，以色列对黎巴嫩的空袭亦达到数十年来最猛烈程度。贝鲁特市中心巴舒拉区（Bachoura）一栋高层建筑被以军完全夷平，现场搜救工作仍在进行。据人权组织及官方数据，自2月28日战争爆发以来，伊朗境内估计已有逾3,000人丧生，黎巴嫩则有900人死亡，超过80万人流离失所。

中东局势已从单纯的军事对抗演变为毁灭性的能源基建破坏战。欧盟外交政策负责人卡拉斯（Kaja Kallas）已紧急与伊朗外长阿格拉齐通话，强调恢复霍尔木兹海峡安全通行是欧洲的首要任务。