冰岛拟重启加入欧盟谈判 外长称最快2028年可成员国

冰岛外长冈纳斯多蒂尔（Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir）周三表示，对国家最快于2028年加入欧盟持乐观态度，但预料渔业及农业将成为谈判中最棘手的议题。

8月公投决定是否重启谈判

冈纳斯多蒂尔在比利时布鲁塞尔接受路透社访问时指，冰岛政府已提议于8月29日举行公投，决定是否重启欧盟入会谈判。早于2013年，相关议题因疑欧派政府上台后被冻结。

冈纳斯多蒂尔表示，冰岛已看到「在谈判桌上拥有发言权」的好处。她指出，若公投支持重启谈判，渔业问题将最具争议，因为冰岛过去曾就捕鱼配额与欧盟出现分歧，而渔业是当地经济的重要支柱。她又指，未来谈判应一开始便聚焦最困难的议题，包括渔业、农业及劳动市场。「若能做到这一点，我对在2028年底前成为欧盟成员国相当乐观。」

预料渔业及农业将成为入欧谈判中最棘手的议题。法新社

冰岛人口约40万，是北约创始成员之一，亦已加入欧洲单一市场及申根区。民调显示，生活成本上升及俄罗斯对乌克兰的全面战争，令冰岛重新关注加入欧盟的可能性。此外，美国总统特朗普多次威胁吞并格陵兰，也令相关议题再度受到关注。

冈纳斯多蒂尔形容，冰岛地处欧洲与北美之间，是两大洲的「连结点」。她补充，即使公投支持重启谈判，最终正式加入欧盟仍需再进行一次全民公投。