伊朗局势 · 拆局｜以军击毙伊朗务实派国安首长　决策或向强硬派倾斜收窄外交空间

以色列日前成功击毙伊朗资深政治领袖兼国家安全首长拉里贾尼（Ali Larijani）。有分析警告，随著这位在伊朗国内以务实见称、长期掌管国安与外交事务的关键人物离世，伊朗未来的决策重心极可能全面倒向强硬派，或令本已紧张的局势更难透过外交途径斡旋解决。

拉里贾尼长年活跃于伊朗政治权力核心，与各派系及已故最高领袖哈梅内伊均关系密切。在今次美伊冲突爆发前几周，他频繁穿梭海湾各国，甚至远赴俄罗斯会晤总统普京商讨核问题，一直被视为伊朗与外部世界沟通的重要桥梁。

尽管他在开战后多次发表强硬言论，并为伊朗打击海湾国家的行动辩护，但在国际外交界眼中，他仍是一位可能推动对话、主张以外交手段，减轻伊朗经济孤立的务实派。自哈梅内伊于2月28日遇袭身亡后，拉里贾尼更一度被外界视为实际主导伊朗战时决策的核心人物。

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伊朗官方证实，国家最高安全官员拉里贾尼（Ali Larijani）在以色列的一次深夜空袭中丧生。美联社

美国以色列与伊朗之间战火纷飞。美联社

强硬派话语权大增务实派遭边缘化

随著拉里贾尼遇害身亡，伊朗目前的日常运作暂由总统佩泽希齐扬（Masoud Pezeshkian）等组成的临时机制接管。分析指出，包括议长卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）在内的强硬派，将在决策上获得更大话语权；相反，前总统鲁哈尼（Hassan Rouhani）等较务实派人物的政策空间则会被进一步大幅收窄。

国际危机组织专家坦言，拉里贾尼的死令德黑兰失去少数能连结战场与政治的体制内人物，或令政权变得更僵化、风险大增。而以色列政府发言人则重申强硬立场，强调解决冲突的唯一途径是彻底铲除伊朗的神权政体。

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伊朗多名将领被以军所杀，民众悲痛悼念。美联社

伊朗与美以的战火不断，令中东国家也受牵连。图为杜拜机场附近起火。美联社

目前战事已进入第3周，波斯湾局势持续紧张，甚至波及阿联酋的油气设施，进一步推高国际油价。

