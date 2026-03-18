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泰柬边境爆激战后达停火协议　泰国4月建电子监控围栏

即时国际
更新时间：18:40 2026-03-18 HKT
发布时间：18:40 2026-03-18 HKT

泰国军方宣布将于4月开始，在接壤柬埔寨的部分边境地区正式动工兴建围栏。这项工程是在两国经历多轮激战并达成停火协议后展开，旨在为当地饱受战火困扰的居民提供更强的安全保障。

《彭博社》报道，泰国军方发言人表示，首阶段围栏将建于泰国东部边境的尖竹汶府，全长约1.31公里。军方强调，该区域的建设并非出于领土争端，而且已事先获得柬埔寨当局的批准。声明指，「这项工程不仅是建造一道实体屏障，更是为了让边境居民能够安心生活」。

泰国军方4月开始，在接壤柬埔寨的部分边境地区兴建围栏。（美联社）
泰国军方4月开始，在接壤柬埔寨的部分边境地区兴建围栏。（美联社）

设感测器及镜头全天候监控

这段围栏的建设工程预计耗时约45天。目前该地区的地雷清除工作已经完成，泰国一侧亦已修筑好道路。泰军计划未来将进一步增建永久性围墙，并配备先进的感测器及摄影机，打造成为电子围栏，以实现24小时全天候的边境监控。

这项庞大的边境防御工程获泰国皇室的鼎力支持。去年10月，泰国军方向泰王哇集拉隆功的胞妹朱拉蓬公主提交建设蓝图，公主随即表示愿意透过其名下的「哈泰提普基金会」提供资金。基金会及后宣布筹得超过2亿泰铢（约4,600万港元）的公众捐款，公主更于去年12月向军方拨出1.21亿泰铢，全数资助首阶段工程。

百年边界争议曾引发多轮激战

泰柬两国长达800公里的边界争议纠缠逾百年。去年7月及12月，双方曾爆发多轮血腥激战，造成数十人丧生，逾百万民众被迫大逃亡；直至去年12月，两国终于达成停火协议，同意休战、冻结军队调动，并联手清除埋藏在边界地区数十年的地雷。

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