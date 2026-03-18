伊朗局势｜特朗普炮轰盟友拒霍峡护航：不用你们帮手 称应考虑退出北约
更新时间：08:28 2026-03-18 HKT
发布时间：08:28 2026-03-18 HKT
发布时间：08:28 2026-03-18 HKT
美国总统特朗普周二（17日）公开对北约及亚太盟友发难，批评其在对伊行动中袖手旁观，形容集体防卫协议已成「单行道」。他更语出惊人地表示，应考虑评估美国是否需要退出北约。
阿联酋称愿参与霍峡护航行动
特朗普在社交平台及白宫记者会上火力全开，指大多数北约盟友已明确拒绝参与美、以对伊朗的军事行动。他讽刺道：「我对此并不感到惊讶，因为我一直认为北约是一条单行道——我们保护这些国家，但它们不会为我们做任何事情，尤其是在需要的时候。」
特朗普随即展示其「军事成绩单」，宣称美国已凭一己之力摧毁了伊朗的军事力量，包括海军、空军、防空雷达系统以及各级领导层。他霸气表示：「我们根本不需要任何人的帮助」，其后更点名日本、澳洲和南韩，称同样不需要这些国家帮忙。
当被问及是否正考虑退出北约时，特朗普直言「这是应该考虑的事」，但补充指目前没有具体计划。他形容北约拒绝协助是犯下「非常愚蠢的错误」，削弱了与美国的关系。
与此同时，法国总统马克龙在召开国防会议后明确表态，指法国并非冲突当事方，现阶段绝不参与任何旨在疏通霍尔木兹海峡的军事行动。马克龙强调，只有在局势重归平静后，法国才愿意讨论构建国际护航体系。这种「先和平后护航」的冷处理，显然与特朗普的「战时动员」背道而驰。
在西方盟友纷纷避战之际，中东地区盟友则表现出不同态度。阿联酋总统外交顾问加尔加什（Anwar Gargash）周二在美国外交关系委员会发言时表示，如果国际社会推动保障霍尔木兹海峡安全的行动，阿联酋愿意参与其中。
加尔加什形容该海峡是全球贸易与能源流动的命脉，其安全责任不应仅由地区国家承担。虽然阿联酋强调当前重点是避免局势升级，但其参与护航的意愿，与英、法等国的观望态度形成鲜明对比。
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