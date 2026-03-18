伊朗局势｜特朗普炮轰盟友拒霍峡护航：不用你们帮手  称应考虑退出北约

美国总统特朗普周二（17日）公开对北约及亚太盟友发难，批评其在对伊行动中袖手旁观，形容集体防卫协议已成「单行道」。他更语出惊人地表示，应考虑评估美国是否需要退出北约。

阿联酋称愿参与霍峡护航行动

特朗普在社交平台及白宫记者会上火力全开，指大多数北约盟友已明确拒绝参与美、以对伊朗的军事行动。他讽刺道：「我对此并不感到惊讶，因为我一直认为北约是一条单行道——我们保护这些国家，但它们不会为我们做任何事情，尤其是在需要的时候。」

2026年3月17日星期二，圣派翠克节当天，美国总统特朗普在华盛顿白宫椭圆形办公室会见了爱尔兰总理米歇尔·马丁。美联社

美国总统特朗普周二（17日）公开对北约及亚太盟友发难，批评其在对伊行动中袖手旁观。美联社

当被问及是否正考虑退出北约时，特朗普直言「这是应该考虑的事」。美联社

美国总统特朗普周二（17日）公开对北约及亚太盟友发难，批评其在对伊行动中袖手旁观。美联社

特朗普随即展示其「军事成绩单」，宣称美国已凭一己之力摧毁了伊朗的军事力量，包括海军、空军、防空雷达系统以及各级领导层。他霸气表示：「我们根本不需要任何人的帮助」，其后更点名日本、澳洲和南韩，称同样不需要这些国家帮忙。

当被问及是否正考虑退出北约时，特朗普直言「这是应该考虑的事」，但补充指目前没有具体计划。他形容北约拒绝协助是犯下「非常愚蠢的错误」，削弱了与美国的关系。

与此同时，法国总统马克龙在召开国防会议后明确表态，指法国并非冲突当事方，现阶段绝不参与任何旨在疏通霍尔木兹海峡的军事行动。马克龙强调，只有在局势重归平静后，法国才愿意讨论构建国际护航体系。这种「先和平后护航」的冷处理，显然与特朗普的「战时动员」背道而驰。

在西方盟友纷纷避战之际，中东地区盟友则表现出不同态度。阿联酋总统外交顾问加尔加什（Anwar Gargash）周二在美国外交关系委员会发言时表示，如果国际社会推动保障霍尔木兹海峡安全的行动，阿联酋愿意参与其中。

加尔加什形容该海峡是全球贸易与能源流动的命脉，其安全责任不应仅由地区国家承担。虽然阿联酋强调当前重点是避免局势升级，但其参与护航的意愿，与英、法等国的观望态度形成鲜明对比。