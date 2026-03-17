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前财经KOL火燎森英国控妻偷Bitcoin 市值1.8 亿英镑

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更新时间：19:57 2026-03-17 HKT
发布时间：19:57 2026-03-17 HKT

网络红人兼股评人，有「少年股神」之称的火燎森（原名袁炳𪸩，Yuen Ping Fai），在英国起诉妻子，在家中以闭路电视偷拍其密码，盗走2323枚比特币（Bitcoin），市价约达1.8 亿英镑（约18亿港元）。案件正在英国高等法院审理。

称妻用闭路电视偷密码

据《泰晤士报》、《每日邮报》报道，44岁的火燎森，将涉案的比特币存取金钥，储存于没有连接到互联网的「冷钱包」，并由6位数的PIN码保护。加密货币的核心安全在于24个单词组成的「助记词」（Seed Phrase），任何人只要掌握这组字串，即可在任何新设备上还原钱包并取得控制权 。

火燎森称，与妻子Li Fun Yung正在办理离婚期间，于2023年7月怀疑妻子企图偷其比特币，于是在家中安装录音设备，取得妻子「取得了助记词并转移了比特币」的证据。

火燎森向法院提交的证词，指妻子在位于Brighton的豪宅内，安装了隐藏 CCTV 系统，偷录到火燎森输入密码及存放安全凭证的过程，成功偷走涉案的Bitcoin。

报道指，火燎森取得的录音讨论中，其妻子「比特币已经转移到我这里，但会不会被人发现是你拿走的？」火燎森指控妻子将其加密货币转移到71个其他区块链帐户，可能在其妹妹的协助下进行。

承认普通袭击罪

火燎森于2023年8月与妻子对质时被捕，他承认一项实际身体伤害罪及两项普通袭击罪。之后，火燎森报警指控妻子偷取他的比特币，Li Fun Yung在同年12月，遭英警拘捕。

警方搜查住所后发现10个冷钱包、5组恢复助记词以及若干手表，但指在没有新证据的情况下，不会采取进一步行动。

火燎森曾是香港著名财经KOL，2003年毕业于香港理工大学会计系，曾出版投资书籍，亦曾是电台财经节目主持。

火燎森在香港曾卷入多宗争议事件，2017年及2018年，分别有市民投诉参与火燎森的虚拟货币售卖机及夹公仔机投资，损失惨重。

 

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