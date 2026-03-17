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油价狂升︱斯里兰卡奇招节约燃料 宣布逢周三放假

即时国际
更新时间：16:30 2026-03-17 HKT
发布时间：16:30 2026-03-17 HKT

随著美国与以色列向伊朗开战，导致关键的霍尔木兹海峡航运受阻，亚洲多国正面临严峻的燃油短缺危机。为节约能源，斯里兰卡政府宣布，全国公共机构逢星期三放假。斯里兰卡总统迪萨纳亚克（Anura Kumara Dissanayake）周一（16日）在紧急高层会议上直言，「我们必须作最坏的打算，但抱最大的希望」。

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实施4天工作及燃油配给

斯里兰卡落实的「4天工作制」将涵盖公营机构、学校及大学，但医疗和入境处等提供基本服务的机构则不受影响。当局特意将额外假期定于周三而非周五，以避免公务员连续休假3天。

此外，驾驶人士目前必须登记「国家燃油通行证」以配额方式买油。惟私家车15公升、电单车5公升的配额引发部分民众不满。这套配给机制曾于2022年斯国爆发最严重经济危机、耗尽外汇储备时首次实施。

斯里兰卡政府实施4天工作及燃油配给。（美联社）
斯里兰卡政府实施4天工作及燃油配给。（美联社）

亚洲多国各出奇谋悭电节能

面对能源危机，亚洲各国纷纷推出紧缩措施。泰国政府呼吁民众改穿短袖T恤取代西装以减少开冷气；缅甸则按车牌号码实施私家车单双号限行。孟加拉不仅将大学的斋戒月假期提前，更在全国推行计划性停电。越南亦强烈呼吁民众尽量留家、踏单车、共乘汽车及减少使用私家车。

在菲律宾，部分政府部门规定员工每周至少在家工作1天，总统小马可斯更禁止公营部门非必要的外游。同时，他宣布向三轮车司机、农民及渔民发放约50至84美元（约390至655港元）的现金补贴，以协助基层应对油价上涨。

面对能源危机，亚洲各国纷纷推出紧缩措施。（美联社）
面对能源危机，亚洲各国纷纷推出紧缩措施。（美联社）

国际油价飙升至每桶百美元

自上月底美国与以色列开始攻打伊朗以来，国际油价持续飙升。目前，原油价格一直徘徊在每桶约100美元的高位，为依赖能源进口的亚洲国家带来沉重经济压力。

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