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《多啦A梦》导演芝山努肺癌逝世 终年84岁

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更新时间：14:42 2026-03-17 HKT
发布时间：14:42 2026-03-17 HKT

日本知名动画导演芝山努因罹患肺癌，于3月6日逝世，终年84岁，葬礼已由家属举办完毕，预定之后会举行追思会。他生前曾为《小拳王》、《天才妙老爹》等动画担任作画监督，更长达20年以上执导电影版《多啦A梦》系列，被视为动画界重要人物，为众多动漫迷熟知。

芝山努在埼玉县立春日部高等学校、明治大学文学院演剧学系毕业，过去应征东映广告的企划、导演，但没有通过，之后参加东映动画的录用考试，这让他萌生了「动画教你如何导演」的想法，这也是他进入动画产业的原因。

芝山努执导电影版《多啦A梦》系列逾20年。《多啦A梦》画面
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《多啦A梦》电影深入民心。《多啦A梦》画面
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芝山努执导过《樱桃小丸子》电影。ちびまる子ちゃん Official Facebook
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曾执导《忍者乱太郎》、《樱桃小丸子》

芝山努1963年开始投入动画制作，一生为日本多部国民动画担任导演，电视动画包括在《多啦A梦》担任首席导演，以及《忍者乱太郎》、《樱桃小丸子》、《乱马2分之一》等多部作品担任导演与总导演，1978年他与小林治及山田道代共同创立动画制作公司「亚细亚堂」。

此外，芝山努长年参与电影版《多啦A梦》系列，自1983年起上映的《大雄的海底鬼岩城》到2004年的《大雄的猫狗时空传》，共执导22部作品。

获日本文化厅电影赏功劳奖

芝山努在动画业界的贡献，让他在2012年时获得日本文化厅电影赏的功劳奖。

亚细亚堂周二（17日）发表声明说：「对于芝山努生前所赐予的厚爱与温暖支持，本公司全体员工在此致上最诚挚的感谢。」

声明提及其葬礼已经依照家属意愿，仅由近亲者低调举行，并婉拒供花、奠仪与吊问，日后预计将举办芝山努的告别式，待时间与地点等细节确定后，将另行通知。
 

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