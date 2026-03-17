在任最富有总统︱特朗普身家暴增109亿至476亿 全靠加密货币？

美国总统特朗普（Donald Trump）的财富近日再成焦点！据《福布斯》年度全球亿万富翁榜单显示，特朗普的净资产一年内急增14亿美元（约109亿港元），从51亿美元（约398亿港元）升至65亿美元（约476亿港元），全球排名跃升55位至第645名。《福布斯》更将其列为美国历史上「在任期间最富有」的总统。



特朗普的财富急速增长，主要来自多个方面。其中，加密货币投资贡献最大，约占8.5亿美元（约66亿港元）。此外，其传统资产包括海湖庄园、商业地产及高尔夫球场等，亦增值约5.2亿美元（约41亿港元）。

富豪榜全球排名升55位

另一个关键因素，是纽约州上诉法院推翻了此前要求特朗普支付5.17亿美元（约40亿港元）民事欺诈罚款的判决，这笔原计入负债的金额得以清零，直接推高其净资产。

众议院议员质疑存利息冲突

特朗普在任期间财富暴增，在美国国内引发激烈争议。美国众议院民主党人质疑，特朗普政府在加密货币领域的监管政策，客观上有利于其家族商业项目获利，构成「前所未有的金融利益冲突」。参议员伊丽莎白·沃伦（Elizabeth Ann Warren）更去信监管机构，要求暂停审查与特朗普家族相关公司的银行牌照申请。



白宫方面则回应指，特朗普的商业资产已放入由子女管理的信托，不构成利益冲突。