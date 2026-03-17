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白宫女幕僚长怀尔斯确诊乳癌 特朗普：治疗期间继续工作

即时国际
更新时间：13:11 2026-03-17 HKT
发布时间：13:11 2026-03-17 HKT

美国总统特朗普证实，现年68岁的白宫幕僚长怀尔斯（Susie Wiles）确诊乳癌，但她会在治疗期间继续工作。怀尔斯是白宫首位女幕僚长，她被普遍视为特朗普第2个美国总统任期的幕后重要人物。

特朗普在自家社交平台Truth Social发文道：「苏西怀尔斯是一位杰出的白宫幕僚长，但很不幸，确诊早期乳癌，她决定立即接受治疗，而不是等待。」

相关新闻：
白宫幕僚长称特朗普有「酗酒者性格」

怀尔斯去年底接受杂志访问时，曾形容特朗普性格如「酒鬼」。美联社
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怀尔斯是特朗普长期盟友。美联社
怀尔斯是特朗普长期盟友。美联社
怀尔斯作风低调。美联社
怀尔斯作风低调。美联社

拥优秀医疗团队 预后评估非常好

特朗普还表示，怀尔斯拥有一支优秀的医疗团队，且预后评估非常好，而治疗期间，她会几乎全职留在白宫，并指她「很快就会比以往更好！」

特朗普赞扬怀尔斯「坚强且深切致力于服务美国人民」。他说：「（第一夫人）梅拉尼娅和我在各方面都与她同在，我们期待与苏西一起参与许多为我们国家带来的重大且美好的事物。」

曾形容特朗普性格如「酒鬼」

怀尔斯是特朗普的长期盟友，在公众场合一直保持低调，但私底下是意志坚定的把关人，主要任务为避免重蹈特朗普首次入主白宫时的覆辙，要防止混乱及内讧再次发生。

怀尔斯去年12月接受《名利场》（Vanity Fair）杂志访问时曾形容特朗普性格如「酒鬼」，且不会放过任何报复政敌的机会；又指副总统万斯是阴谋论者，并认为曾带领政府效率部（DOGE）的富豪马斯克是不合群的怪人。怀尔斯相关言论震撼政坛，成为外界关注焦点，不过仍获白宫力撑，特朗普自认具「酒鬼」性格，并表明对怀尔斯充满信心，批评文章误导。怀尔斯则驳斥报道断章取义，旨在营造特朗普团队混乱局面。

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