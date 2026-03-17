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伊朗局势 | 对美以目标首次发射硫磺石导弹 伊朗议长：为长期作战做好准备

即时国际
更新时间：11:27 2026-03-17 HKT
发布时间：11:27 2026-03-17 HKT

随著美以伊战事进入第三周，伊朗伊斯兰议会议长卡利巴夫强调，伊朗已为一场长期战争做好了准备。而约旦传媒报道，伊朗宣称对以色列和中东地区美国资产的新一波打击行动首度使用「硫磺石」（Sejjil）中程弹道导弹，这型导弹能以相对高精准度击中整个中东地区的目标。另外，伊朗外长阿拉格齐否认曾与美国总统特使威特科夫进行「直接联络」。

伊朗政府发言人穆哈杰拉尼周一更新伊朗最新人员伤亡和财产损失数据，指美国和以色列的袭击已造成伊朗大量未成年人、女性、医务人员等平民遇难，有超过6.1万个民用设施遭袭击或受损，其中在德黑兰受损住宅和商业设施超1.8万个，德黑兰以外地区受损住宅近3.5万套、受损商业设施超0.8万个。

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伊朗未成年遇难者逾200人

穆哈杰拉尼表示，统计数据显示，伊朗未满18岁的遇难者达204人，其中5岁以下的遇难幼童有13人；女性遇难者226人、伤者3002人；殉职医务人员17人。

卡利巴夫周一在接受媒体访问时说：「我们知道会遭到攻击，而且根据以往战争经验，知道他们会如何削弱我们的作战能力。所以，我们针对所有情况都制定了应对计划。」

伊朗议长：有充足导弹和无人机储备

他说，伊朗有充足的导弹和无人机储备，而且有生产能力，生产速度远快于敌方的拦截导弹，成本也低得多，而伊朗将继续交火，直到敌人真正后悔发动攻击，直到世界和地区的政治安全环境适宜。

约旦新闻网站《门户》（Al Bawaba）报道，伊朗电视台播出德黑兰「真实承诺行动」第54波攻击的执行画面。根据伊朗说法，这是自2月28日战争爆发以来首次动用「硫磺石」导弹。

「硫磺石」射程估计有2000至2500公里，酬载最重可达1000公斤，这是一款2段式固体燃料导弹，代表伊朗导弹计划的重大进展。

阿拉格齐否认与美特使联络

另外，美国Axios新闻网站周一引述相关人士透露，伊朗外长阿拉格齐近日曾向美国总统特使威特科夫发送短讯，暂时不清楚阿拉格齐与威特科夫之间交换了多少短讯以及短讯内容，但这是美伊冲突以来，双方之间已知的第一次「直接联络」。

但阿拉格齐在社交媒体发文否认上述说法。他表示，自己与威特科夫最后一次接触是在伊朗遭到美国和以色列袭击之前。

当天较早时，特朗普在白宫回答记者提问时曾说，伊朗正在同美方人员进行对话。「确实有人提出要谈判，但他们的身份我们并不清楚」。
 

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