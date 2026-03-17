中东战争 | 阿联酋多地遭空袭 最大气油田起火停运作 一度关闭领空

阿联酋多地遭到伊朗无人机和导弹袭击，国内最大的「夏哈气油田」（Shah gas field）爆炸起火，已经紧急暂停营运，而民航总局周二凌晨一度宣布关闭部分领空。官方强调，关闭领空的目的是为了确保航班、机组人员的安全，同时捍卫阿联酋的领土主权，目前将「领空安全」视为绝对的首要任务。

自中东战争爆发以来，伊朗持续对阿联酋发动空袭，干扰商业航空，并针对霍尔木兹海峡两岸的能源设施进行攻击。而自战争开始以来，阿联酋报告已有7人死亡，其中包括5名平民和2名军人，他们死于直升机坠毁，原因归咎于技术故障。

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阿联酋有石油设施遭击中起火。法新社

自中东战争爆发以来，伊朗持续对阿联酋发动空袭。法新社

杜拜机场附近油槽遭无人机击中起火。美联社

1平民在空袭中死亡

阿联酋多地周一（16日）再次遭伊朗无人机和导弹袭击，造成一名平民死亡。内政部证实，当日的袭击涉及至少6枚导弹和21架无人机，阿布扎比一处气田、杜拜国际机场、富查伊拉一处重要港口石油设施以及乌姆盖万一处建筑，均报告遭到袭击或受波及。

阿联酋民航总局周二凌晨为此一度关闭领空，但不久后宣布恢复全国空中航行。杜拜机场表示，航班正逐步恢复。

民航局提醒旅客留意航班异动

阿联酋民航局特别呼吁，近期有计划搭机的旅客，请务必第一时间联系所属航空公司，获取最新的航班异动资讯。

官方也承诺，航空公司将会与当地政府合作，为受影响的旅客提供必要的住宿与协助。民航局强调，未来将持续向公众更新最新进展，并提醒民众务必从官方管道获取资讯，切勿听信未经证实的传言。

拦截逾300枚导弹、逾1600无人机

随著美以对伊朗采取军事行动，地区局势持续升级并向周边国家外溢。阿联酋国防部表示，2月28日以来，阿联酋防空系统已拦截来自伊朗发射的304枚弹道导弹、15枚巡航导弹以及1627架无人机。相关袭击造成2名军人和5名平民死亡，另有145名不同国籍人员受伤。

