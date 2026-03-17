中东战争 | 美国驻伊拉克大使馆遇袭起火 遭多枚火箭及无人机攻击
更新时间：09:43 2026-03-17 HKT
发布时间：09:43 2026-03-17 HKT
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位于伊拉克首都巴格达「绿区」的美国驻伊拉克大使馆周二（17日）凌晨遭到多架无人机及火箭袭击，馆内设施起火，大使馆大楼发生爆炸，冒出大量黑烟。另外，一架无人机击中「绿区」一间豪华酒店，酒店屋顶著火，该酒店经常有外国外交官出入。
「绿区」是巴格达的主要政府机关和外国使馆所在地，自16日晚间至17日凌晨，已多次传出巨大爆炸声，目标是美国驻巴格达大使馆，而大使馆早前已遭到多轮袭击。
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豪华酒店遭击中 屋顶著火
一名安全官员表示，周二凌晨，美国大使馆遭到新的无人机及火箭攻击。法新社记者报告，看到大使馆大楼爆炸后冒出黑烟，防空系统拦截另一架无人机。
安全官员表示：「3架无人机和4枚火箭攻击大使馆，至少有一架无人机坠毁在里面。」
数小时前，防空系统阻止了对大使馆的火箭攻击。
这些攻击发生在伊朗支持的真主党组织宣布其高级安全指挥官阿布·阿里·阿斯卡里被击毙后不久，但未透露其死亡详情。
无人机袭南部油田
伊拉克内政部最初表示，一枚投射物落在拉希德酒店屋顶，随后澄清那是无人机。目击者目睹酒店屋顶起火。
在周一较早前，2架无人机攻击了南部的马恩OON油田，该油田已暂停生产。石油部发言人表示，其中一架无人机撞上了一座电信塔。
一名安全官员表示，第2架无人机曾针对一家在该地点运作的美国公司办公室进行攻击。
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