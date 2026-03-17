霍峡护航 | 欧盟：中东战事非欧洲战争 红海护航无意扩至霍尔木兹

美国总统特朗普抱怨一些国家对协助保障霍尔木兹海峡安全不热衷之后，欧盟外交与安全政策高级代表卡拉斯周一（16日）在布鲁塞尔谈及中东战事时指出，这不是欧洲的战争。她还表示，欧盟成员国无意将现有的「盾牌」海上护航行动扩展至霍尔木兹海峡。德国总理默茨表明，德国不会参与在霍尔木兹海峡保护油轮的军事行动，并强调北约是一个防御联盟，而非「干预联盟」。

特朗普抱怨盟国「不热衷」

卡拉斯当天在欧盟外长会结束后对媒体强调，没有人希望主动卷入这场战争，各方强调应通过外交接触寻求解决问题。欧盟目前正就霍尔木兹海峡局势推动外交解决方案。

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特朗普抱怨一些国家对协助保障霍尔木兹海峡安全不热衷。美联社

德国已表明不会参与在霍尔木兹海峡保护油轮的军事行动。路透社

曾有油轮在霍尔木兹海峡遇袭，冒出大量浓烟。法新社

欧盟不热衷美国提出的霍峡护航行动。路透社

她表示，欧盟成员国曾讨论加强在红海和波斯湾地区进行的「盾牌」护航行动，原因是现有海军力量投入有限，需要增加相关部署，但成员国「没有意愿」将其授权范围扩展至霍尔木兹海峡的护航。

德总理：不会参与霍峡护航

德国总理默茨周一在柏林会见到访的荷兰首相耶滕时说，伊朗战事并非北约事务，直到今天也没有看到任何能让此类护航行动取得成功的可行方案。

2024年2月，欧盟发起「盾牌」护航行动，核心任务是维护红海及周边海域的航行自由，行动范围覆盖曼德海峡附近主要海上交通线，同时监控霍尔木兹海峡及红海、亚丁湾、阿拉伯海、阿曼湾和波斯湾公海海域的海事状况。

美指击沉逾100艘伊朗舰艇

特朗普较早前在白宫对记者说，他要求欧洲国家以及日本、南韩等国协助美方共同保障霍尔木兹海峡航行安全，但一些国家对此「不热衷」。他指称其中一些国家是美国「长期援助、保护的对象」，并抱怨称「虽然我们会去保护他们，但一旦我们自己陷入困境、需要帮助时，他们绝不会挺身而出为我们提供支援」。

特朗普还称，目前尚不清楚伊朗是否已开始在霍尔木兹海峡布雷，美军已击沉100多艘伊朗海军舰艇，其中包括伊朗全部30艘布雷舰艇。