印度餐馆协会倡停供油炸菜肴省能源

全球能源因中东冲突短缺，严重依赖中东天然气与石油的南亚国家受到明显冲击。印度全国餐馆协会已建议50万会员，停止供应需要长时间油炸的菜肴，并考虑缩短营业时间。孟加拉总理办公室只开一半灯，不用冷气；巴基斯坦的政府机构则实施每周四天工作制，以节省能源。

部份餐厅停供油炸食品

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印度是全球第二大液化石油气（LPG）进口国，液化气是当地人用于烹饪食物的主要燃料。液化气短缺情况加剧，令一些餐厅停止供应油炸食品。印度全国餐馆协会建议50万会员，考虑缩短营业时间，并停止供应需要长时间炖煮或油炸的菜肴，烹饪时尽量使用锅盖以节省能源。印度酒店及餐馆协会警告，如果情况没有好转，印度商业首都孟买多达一半的酒店可能被逼歇业。该协会主席谢蒂表示，已有五分之一的酒店关门。据报印度不少火葬场停用燃气焚化遗体。

印度液化气供应问题浮现，民众改变生活习惯，这让直接以热水冲泡即可食用的即食面，或可透过家电加热的冷冻食品等销量近期成长2成，电磁炉、微波炉、电热水壶等产品也热销。

孟加拉约95%能源依赖进口，为应对供应短缺，新任总理拉赫曼的办公室仅开启一半照明，冷气只在「非常必要」情况下启动，并要求全国政府机构照办。巴基斯坦政府宣布全国学校停课至月底，大学改为线上授课，多数政府机构实施每周工作四日制，同时调高汽油价格两成。