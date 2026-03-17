中东战争 | 美军伤亡持续扩大 迄今13死200伤 部分战机机库被毁
更新时间：08:38 2026-03-17 HKT
发布时间：08:38 2026-03-17 HKT
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随著美国及以色列对伊朗发动攻击踏入第三周，美军伤亡持续扩大。美国军方周一（16日）表示，迄今已有13名美军阵亡，而受伤美军人数已上升至200人。
负责掌管中东美军部队的美国中央司令部发言人霍金斯指出，在200名伤兵中，大多数受伤官兵仅为轻伤，其中180人已经返回岗位服役，而重伤美军增至10人。
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重伤美军增至10人
霍金斯说，受伤的美军分布在科威特、沙特阿拉伯、阿联酋、约旦、巴林、伊拉克以及以色列等7个中东国家，大多数伤情发生在冲突初期。部分伤情是最近几天才报告的，症状主要是创伤性脑损伤。
此外，一名美国官员透露，在这场战争中，美军已经有12架MQ-9死神无人机被摧毁，美国在战争中也已经针对伊朗境内超过7000个目标发动打击。MQ-9死神无人机可在约5万呎高空盘旋超过27小时，并配备先进的摄影机、感测器和雷达搜集情报。
12架MQ-9死神无人机被毁
与此同时，伊朗伊斯兰革命卫队公共关系部门周一发声明称，革命卫队海军当天对美国在波斯湾地区2处空军基地的战斗机机库发动导弹和无人机联合攻击。
声明说，美军位于巴林的谢赫伊萨空军基地和位于阿联酋的宰夫拉空军基地内部多个战机机库设施受到袭击，部分设施被摧毁。
声明还说，伊朗将继续对美国在该地区的军事基地发动打击，并呼吁当地民众远离这些基地。
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