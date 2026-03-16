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中美两国法国巴黎举行经贸磋商 就一些议题取得初步共识

即时国际
更新时间：23:58 2026-03-16 HKT
发布时间：23:58 2026-03-16 HKT

新华社报道，当地时间3月15日至16日，中美经贸中方牵头人、国务院副总理何立峰与美方牵头人、美国财政部长贝森特及贸易代表格里尔在法国巴黎举行经贸磋商。双方以中美两国元首重要共识为引领，围绕关税安排、促进双边贸易投资、维护既有磋商共识等彼此关注的经贸议题，进行坦诚、深入、具建设性的交流磋商，形成一些新的共识，并将继续保持磋商。

何立峰表示，在两国元首重要共识的战略引领下，经过去年五轮经贸磋商，中美在经贸领域达成一系列磋商成果，为两国经贸关系和世界经济注入更多确定性和稳定性。近期，美国最高法院裁决美方依据《国际紧急经济权力法》加征的关税违法，其后美方又依据《1974年贸易法》第122条对所有贸易伙伴加征10%进口附加费，并陆续推出有关301调查、企业制裁、市场准入限制等涉华消极措施。

中方反对美方加征单边关税的立场一贯，敦促美方彻底取消单边关税等限制措施，并将采取必要措施，坚决捍卫自身正当合法权益。希望美方与中方相向而行，共同落实两国元首重要共识，不断拉长合作清单、压缩问题清单，推动中美经贸关系健康、稳定、可持续发展。

美方表示，稳定的中美经贸关系对两国和世界均十分重要，有助推动全球经济增长、供应链安全及金融稳定。双方应减少摩擦、避免问题升级，透过磋商解决分歧。

双方同意，研究建立促进双边贸易投资的合作机制，继续发挥中美经贸磋商机制作用，加强对话沟通，妥善管控分歧，拓展务实合作，推动双边经贸关系持续稳定向好。

 

中国商务部国际贸易谈判代表兼副部长李成钢表示，过去一天半，双方团队进行了坦诚、深入、建设性的磋商，就一些议题取得初步共识，下一步双方将继续保持磋商进程。

李成钢指，中美讨论的议题包括新形势下双边关税水准、双边关税及相关非关税措施有关安排可能的进一步延期等。美方介绍他们最新关税措施的调整以及下一步考虑，中方对由此造成的不确定性表达关注。双方同意共同致力于维持双边经贸关系的稳定，并讨论了建立促进双边贸易投资合作的工作机制的设想。

针对美方推出对中国贸易投资的限制措施，特别是近期美方连续启动两起涉及中方的301调查，李成钢说，中方在磋商中进行严肃交涉，表达严正关切。

李成钢说 ：「我们反对这种单边调查。我们对这些调查的可能结果对来之不易的中美稳定的经贸关系可能造成的干扰和破坏表示担忧。」李成钢说，中方密切关注这些调查的后续进展，适时采取相应措施维护中方正当权益。 「我们希望美方重信守诺，与中方相向而行，共同推动中美双边经贸关系行稳致远。」

李成钢说，在这次磋商中，中美进一步认同一个稳定的经贸关系利于中美、惠及世界。

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