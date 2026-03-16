Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局势｜以地面部队突袭黎巴嫩扩大缓冲区 击毙真主党战士

即时国际
更新时间：22:51 2026-03-16 HKT
发布时间：22:51 2026-03-16 HKT

以色列军方持续扩大在黎巴嫩南部的地面行动，增派地面部队执行「有限且针对性的军事任务」，让第91加利利地区师团深入黎巴嫩南部东区展开突袭，扩大前线防御区。军方发言人肖沙尼（Nadav Shoshani）证实这波部署，表示旨在保护以色列边境社区免受真主党武装组织攻击。

相关新闻：底特律犹太教堂枪击 黎巴嫩枪手家人死于以军空袭大受打击

91师发动夜袭 扩大地面战

以色列时报、美联社报导，以色列第91加利利地区师在突袭行动中与真主党武装人员交火，击毙数名敌方战斗人员。已知在部队进入该区之前，以军先发动大规模空袭与砲击，清除威胁。

以军声明称，第91师部分兵力进入黎巴嫩南部特定区域，建立所谓的安全缓冲区，范围覆盖自边境延伸至利塔尼河（Litani River）南岸整个区域。

相关新闻：以军空袭贝鲁特击杀5圣城旅指挥官 黎巴嫩近400死逾50万人流离失所

肖沙尼提到，自真主党2周前加入战局以来，已调派数百名精锐「拉德万部队」（Radwan）成员至边境地区。以色列军方表示，此次作战目标是扩大前沿防御区域，包括摧毁恐怖设施、消灭在该区域活动的武装分子，为以色列北部居民建立额外安全防线。

目前以军第146预备役师驻守黎巴嫩南部西区，第36师则在拉卜塔拉廷地区（Rab al-Thalathine）执行突袭任务。报道称，以军持续在黎巴嫩南部部署更多兵力，扩大缓冲区并将真主党的威胁推离边境。

以准备大规模地面入侵

半岛电视台称，以色列并未排除发动地面入侵的可能性，更准确地说，是正在为进入自2006年以来从未踏足的地区做准备。

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
保时捷︱山东家属爆窗攞AED救人 车主霸气一句网民赞器量大
保时捷︱山东家属爆窗攞AED救人 车主霸气一句网民赞器量大
即时中国
2026-03-15 17:35 HKT
九龙湾私家车铲行人路酿9伤 女乘客抛出车外昏迷 75岁男司机涉危驾被捕
02:14
九龙湾私家车铲行人路酿9伤 女乘客抛出车外昏迷 75岁男司机涉危驾被捕
突发
7小时前
韩国旅客食茶记睇中奶茶杯？老板坚称不卖后1招霸气回应 数万网民激赞：输出香港文化
韩国旅客食茶记睇中奶茶杯？老板坚称不卖后1招霸气回应 数万网民激赞：输出香港文化
饮食
2026-03-15 15:31 HKT
消委会枕头︱13款枕头测试 3款记忆棉枕获最高总评4.5星 $499国产货媲美$1428丹麦货
01:23
消委会枕头︱13款枕头测试 3款记忆棉枕获最高总评4.5星 $499国产货媲美$1428丹麦货
社会
13小时前
小学作文唔畀写「雪糕」？老师圈错改「冰淇淋」港妈大控诉：香港只有雪糕车 掀网民总动员考证｜Juicy叮
小学作文唔畀写「雪糕」？老师圈错改「冰淇淋」港妈大控诉：香港只有雪糕车 掀网民总动员考证｜Juicy叮
时事热话
2026-03-15 12:59 HKT
中菜馆点心半价抢客！坚持新鲜现做「非预制」网民热议：要多啲支持帮衬
中菜馆点心半价抢客！坚持新鲜现做「非预制」网民热议：要多啲支持帮衬
饮食
2026-03-15 18:02 HKT
跌八达通惨遭盗用 两日狂嘟9次汽水机 网民凭一交易锁定贼人消费地点兼身份｜Juicy叮
跌八达通惨遭盗用 两日狂嘟9次汽水机 网民凭一交易锁定贼人消费地点兼身份｜Juicy叮
时事热话
13小时前
氢能周五月登场 署长：香港要做「示范基地」连通内地与国际 推安全监管、绿氢认证与产业落地
社会资讯
15小时前
伊朗局势 | 特朗普：或推迟与习近平峰会 警告北约盟国要协助打通霍峡
01:22
伊朗局势 | 特朗普指盼中方协助开放霍尔木兹海峡 外交部：再次呼吁各方立即停火
大国外交
14小时前
50岁港姐艳星北上揾食沦洗碗工？抹枱收厨余垃圾极勤快  曾陷裸照风波诞子后有抑郁症
50岁港姐艳星北上揾食沦洗碗工？抹枱收厨余垃圾极勤快  曾陷裸照风波诞子后有抑郁症
影视圈
13小时前