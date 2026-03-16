伊朗局势｜以地面部队突袭黎巴嫩扩大缓冲区 击毙真主党战士

以色列军方持续扩大在黎巴嫩南部的地面行动，增派地面部队执行「有限且针对性的军事任务」，让第91加利利地区师团深入黎巴嫩南部东区展开突袭，扩大前线防御区。军方发言人肖沙尼（Nadav Shoshani）证实这波部署，表示旨在保护以色列边境社区免受真主党武装组织攻击。

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91师发动夜袭 扩大地面战

以色列时报、美联社报导，以色列第91加利利地区师在突袭行动中与真主党武装人员交火，击毙数名敌方战斗人员。已知在部队进入该区之前，以军先发动大规模空袭与砲击，清除威胁。

以军声明称，第91师部分兵力进入黎巴嫩南部特定区域，建立所谓的安全缓冲区，范围覆盖自边境延伸至利塔尼河（Litani River）南岸整个区域。

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肖沙尼提到，自真主党2周前加入战局以来，已调派数百名精锐「拉德万部队」（Radwan）成员至边境地区。以色列军方表示，此次作战目标是扩大前沿防御区域，包括摧毁恐怖设施、消灭在该区域活动的武装分子，为以色列北部居民建立额外安全防线。

目前以军第146预备役师驻守黎巴嫩南部西区，第36师则在拉卜塔拉廷地区（Rab al-Thalathine）执行突袭任务。报道称，以军持续在黎巴嫩南部部署更多兵力，扩大缓冲区并将真主党的威胁推离边境。

以准备大规模地面入侵

半岛电视台称，以色列并未排除发动地面入侵的可能性，更准确地说，是正在为进入自2006年以来从未踏足的地区做准备。