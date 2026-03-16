伊朗局势｜战火延烧不只油价紧张 这些商品恐连锁加价

根据美国汽车协会（AAA）的数据，美国汽油价格在15日平均达到每加仑（3.785公升） 3.70美元，自2月28日伊朗战争爆发以来上涨了24%。美国能源部长頼特（Chris Wright）承认这场冲突带来经济冲击，但表示承受「短期的痛苦」仍比「让伊朗拥有核武」更好。



美国有线电视新闻网(CNN)指出，除了石油外，还有其他商品可能因这场战争变贵，导致消费者荷包缩水，包括：

机票

随著油价飙升，航空公司的燃料成本也会上升，意味着机票价格变贵。本地香港航空、国泰航空等已陆续调升燃油附加费，旅游专家建议旅客，能早订票就尽早订，在不确定时期尽量避免购买基本经济舱，因为退票与改票限制较多。

食品杂货

消费者最先感受到燃料价格上涨影响的地方之一就是超市，尤其是蔬果、肉类和乳制品区。油价上升将导致运输成本增加，若战争持续，成本预计还会进一步上涨。当商品保存期限越短，企业能囤积的数量就越少，越易受到价格上涨的冲击。

住房

在过去9个月，美国房贷利率持续下降，很大程度上是受到联储局去年3次降息的推动。不过，由于投资人担心战争可能对经济造成损害，现在开始要求更高的美国公债殖利率。与10年期美国公债殖利率密切连动的房贷利率，也在几周前再次上升，重新回到6%以上。

战争结束仍须数月才能恢复

全球约20%石油和天然气经由霍尔木兹海峡运输。能源分析公司Kpler首席原油研究分析师法拉克沙希（Homayoun Falakshahi）表示，即使战争马上就结束，也可能需要1到3个月才能恢复正常运作，因为要等数百艘等待安全通行的船只逐步通过，同时主要产油国还得修复受损设施、提高产量并重新启动石油运输。真正关键的是战事拖得越久，价格就会越高。