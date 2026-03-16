纽约美食｜恶游客告 Los Tacos No.1「莎莎酱太辣」 法官裁决：辣度才是精髓

一名德国游客因不满时报广场知名塔可店Los Tacos No.1的莎莎酱「过于辛辣」，导致其舌头起水泡与腹泻，愤而向法院求偿10万元（约78万港元）。法院裁决书表明，「辣味正是莎莎酱的精髓」。

德国游客曼茨（Faycal Manz）控告纽约Tacos No.1「莎莎酱太辣」使其身心受苦。 纽约南区地方法院

曼哈顿联邦法院法官日前驳回指控，直言被告应对自己的口味偏好负责，而非社会大众，《纽约邮报》报道，来自德国谢默霍芬（Schemmerhofen）的曼茨（Faycal Manz）在诉状中自称「不耐辛辣」。

自称「唔食得辣」

2024年8月，他在店内点了3份塔可饼，从自助区取用2种莎莎酱。他声称吃下之后舌头与嘴巴立即出现「灼烧感」，舌头甚至起了水泡，其配戴的苹果手表也侦测到脉搏显著升高。他在诉状中强调：「对我这样住在德国、从不吃辣的人来说，这在生理和心理上都是极大的冲击。」他指控餐厅未事先警告莎莎酱的辣度，构成过失。

Tacos No.1 莎莎酱自助区。 纽约南区地方法院

审理此案的美国地区法官何戴尔（Dale Ho）上月判决餐厅胜诉。何戴尔在判决意见书中指出，曼茨未能证明餐厅存在过失行为，也未提供任何其他顾客因食用莎莎酱而受伤的证据。他指出：就莎莎酱而言，辣度往往正是其精髓所在。」

纽约知名塔可店Los Tacos No.1住于时报广场。 官网截图

法官：上网一查即知

法官指出，曼茨既未询问店员辣度，也没在淋酱前试味，更直言只要在谷歌搜寻「墨西哥食物」或查阅评论，就能轻易得知辣度，店内标示清楚区分了「中辣」与「大辣」。

法院发现，曼茨自称辣到崩溃之后，仍照原定计划观看美国网球公开赛并正常进食。而他在短暂旅程中，除了这宗莎莎酱的案件，曼茨还另外因Wi-Fi政策问题控告沃尔玛（Walmart），同样被驳回。