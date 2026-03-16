古巴爆发反政府示威 民众洗劫地方执政党大楼

古巴长期受到美国石油制裁与贸易封锁，在委内瑞拉遭到美国军事打击后，能源与物资供应进一步恶化，全国轮流停电与食品价格高涨，使民众不满情绪持续升高，最终引发示威抗议。愤怒的民众在执政党大楼前聚集不散，甚至闯入并破坏共产党建筑，搬走办公室内的设备与物品，然后放火。



据英国广播公司（BBC）报道，古巴内政部表示，周六凌晨，位于中部城市莫龙（Morón）的一小群人破坏了当地共产党的办公室，警方逮捕了5个人。

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古巴国家主席迪亚斯-卡内尔（Miguel Díaz-Canel）表示，执政党能理解抗议者提出的抱怨与要求，「那是正当的」，但「威胁公民安宁的暴力与破坏行为」不可容忍。

他在社群平台X上写道，长时间停电确实造成民众的「痛苦与困扰」，但是原因不是执政党，而是美国的封锁。他指美国对古巴的封锁「在最近几个月，又残酷地加剧」。

这场抗议发生在哈瓦那政府确认与美国正在进行谈判数小时后，美国与古巴双方希望「透过对话，以寻求解决两国分歧的方案」。迪亚斯-卡内尔在周五的全国演说中表示，由于美国的石油封锁，古巴已经3个月没有任何燃料进口。

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美国总统特朗普（Donald Trump）毫不掩饰，封锁古巴就是希望古巴政权更迭。他周一表示古巴正陷入「严重困境」，并威胁可能进行「友善接管」。

官方报纸《Invasor》指出，周五的示威最初是和平进行，但之后升级为破坏行为，报纸写道：「一小群人向建筑入口投掷石块，并搬出用接待区的家具，在街上点火。」

在社群媒体上流传的影片显示，有人向建筑窗户投掷石头，同时高喊「自由」，街道中央燃起大火。

古巴内政部在声明中表示，「专业部队」正在调查这些「破坏行为」。在古巴，公开反政府行动并不常见。虽然2019年宪法赋予公民示威权，但目前仍在国会卡关，相关法律还没通过。

最近几周，由于全国多地持续停电，一些古巴民众开始在夜晚于街上或家中敲锅敲盆抗议。首都哈瓦那近来每天停电时间长达 15小时，令民众难以忍受。

上星期，一群学生在哈瓦那大学集会抗议，表示持续的停电与能源危机，已伤害了学生的受教权。

分析人士指出，古巴社会过去极少出现公开抗议活动，但随着能源危机与经济困境持续恶化，民间不满情绪正逐渐浮上台面，未来局势是否进一步升温，仍有待观察。