美14岁少年偷平板挨骂 「行刑式开枪」轼母

美国怀俄明州夏延市（Cheyenne）一名14岁少年涉嫌偷窃母亲客户的平板电脑，与母亲发生激烈争执后，竟趁母亲弯腰时，从后脑开枪将其射杀。涉案少年莱昂（Havoc Leone）目前已被警方逮捕，面临加重一级谋杀罪指控，将以成人身分受审。目前法院已裁定莱昂的保释金为50万美元（约台币1600万元），全案将持续审理。

「不只一次浮现轼母念头」

据《纽约邮报》报道，14岁的莱昂有偷窃电子装置的前科。案发前，父母因他偷走母亲客户的平板电脑而发生争吵。莱昂供称，41岁母亲麦金托什（Theresa McIntosh）在争执中骂他「脑袋有问题」、是「小偷」，这让他感到极度不满。他更坦言，过去只要母亲要求他做不想做的事情他就想杀人，已不只一次有杀掉母亲的念头。

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3月7日上午11时30分左右，麦金托什在儿子的房间里一边玩拼图，一边督促他完成功课。两人随后又为了平板电脑的密码爆发口角，麦金托什要求莱昂交出写有密码的笔记本。

莱昂随手将笔记本丢在地上，趁母亲弯腰捡拾时，随即拿出藏在卧室里的黑色的金牛座（Taurus）9毫米手枪，近距离朝母亲后脑开枪。

父戴抗噪机打机不知出事

案发当时，莱昂的父亲正在地下室玩电玩游戏，由于戴着抗噪耳机，他虽听到「砰」的一声，以为只是气球破掉而未有理会。直到一小时后，父亲上楼才发现异状。莱昂当时站在卧室外，神情自若地宣称不知道发生什么事，仅表示枪「就这样走火了」。

调查人员起初以为死者自杀，但鉴定发现其右耳后方的伤口并非自杀常见的「接触性伤口」。而现场发现的枪枝原本应放在车内且未上膛，显示有人刻意取用并操作。莱昂后来才承认，因为数学成绩被骂而从车内偷走枪枝。

莱昂的父亲痛苦地说，宁可接受妻子死于自杀，「这比起接受我儿子试图杀了她，真的要容易得多。」