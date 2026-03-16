特朗普吁盟友组队霍尔木兹护航 英澳拒绝 日「暂不考虑」

伊朗封锁霍尔木兹海峡对全球石油供给造成重大影响，美国总统特朗普呼吁盟国协助保障霍尔木兹海峡安全，15日表示已联系了7个国家，但未透露是哪7国国。他先前在社群媒体发文点名希望中国、法国、日本、南韩、英国等国能参与行动。据报澳洲和英国都拒绝，日本也表示暂不考虑。

路透社报道，澳洲运输部长金恩（Catherine King）16日接受国营澳洲广播公司（ABC） 访问时表示：「我们不会派船舰前往霍尔木兹海峡。我们知道这件事极其重要，但这既不是我们被要求的，也不是我们打算参与的行动。」澳洲早前应阿联酋联请求，提供飞机协助该国防卫。

全球约5分之1石油与液化天然气经过霍尔木兹海峡，但自2月28日美国与以色列对伊朗开战以来，该海峡已实际封闭数周。伊朗威胁称任何参与护航行动的国家都将面临报复。法国、德国及南韩暗示不愿回应特朗普总统的要求。

多国不愿回应特朗普

英国《电讯报》和《泰晤士报》报道，英国首相施纪贤（Keir Starmer）拒绝派遣军舰协助在霍尔木兹海峡护航。此一决定可能激怒特朗普，因为他曾批评施纪贤「不是邱吉尔」，就美国对伊朗的军事行动缺乏支持，「非常令人失望」。

英国能源大臣米利班（Ed Miliband）表示，英政府「正密集研究」如何重新开放海峡，但拒绝给出明确承诺，官员考虑派遣扫雷无人机和反无人机武器，但不打算派出军舰。

另据日媒报道，日本新年度预算案审议在参议院展开时，无党籍议员广田一询问高市早苗，美方很可能会要求日本考虑参与护航活动，当局打算如何应对？

高市早苗说，「当然是遵循日本的法律」，而就霍尔木兹海峡护航下令自卫队展开海上警备行动，在法律上有困难。防卫大臣小泉进次郎表明，目前「不考虑派遣自卫队」。