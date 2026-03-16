游日注意 | 新宿歌舞伎町大久保公园变「性地」 去年112名流莺招揽嫖客被捕
更新时间：14:26 2026-03-16 HKT
发布时间：14:26 2026-03-16 HKT
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日本东京新宿区歌舞伎町的大久保公园，在新冠疫情期间逐渐形成「流莺一条街」，警视厅保安课周一（16日）表示，去年在大久保公园周边一共有112名女子因招揽嫖客被捕。
歌舞伎町是东京的繁华闹区，当地除了牛郎店闻名外，非法的企街卖淫文化也成为另一项特色。疫情后外籍观光客涌入，歌舞伎町更出现专为外国旅客提供性服务的非法风俗店。
被捕流莺平均25岁 最小16岁
警视厅保安课指出，大久保公园前年一共有97名女性违反《卖春防止法》被捕，去年增为112人，平均年龄为25岁，最小的年仅16岁。
警视厅透露，在这112名流莺当中，有一部分是因为经济困难才会下海，警方将加强对弱势女子的支援。另外，有48名女性之所以卖淫，是想要赚钱去牛郎店或概念咖啡厅消费。
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