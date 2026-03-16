冲绳美军基地海域2抗议船翻覆 21示威者全堕海2死逾10伤

日本冲绳县外海周一上午发生船只翻覆事件，涉及2艘载有抗议美军基地人士的船只，船上21人全数堕海，目前已全部被救起，但其中2人失去意识，送院后证实死亡。

日本第11管区海上保安本部通报，事发于当地时间上午10时10分左右，载有12人的「平和丸号」和载有9人的「福津丸号」在名护市边野古附近海域倾覆，而该海域正在进行美军普天间飞行场预定迁移相关新基地的建设工程。

冲绳边野古附近海域发生船只翻覆意外。美联社

据报美国政府派遣驻冲绳部队前往中东，引发冲绳居民不满。美联社

抗议船载多名高中生

船上人员随后于上午11时30分前全部获救，其中1男1女失去意识，没有呼吸心跳，送院后不治。另有10多人负伤，其中2名女子头部受伤。

京都府同志社国际高中表示，约270名学生在14至17日前往冲绳进行研修旅行，其中18人前往边野古搭船进行「和平学习」。船只翻覆后多名学生被送往医院，关系人士透露，死者为女高中生和男船长，18名学生皆有穿救生衣。

2死者为女高中生和男船长

针对这宗事件，冲绳县知事玉城丹尼表示，将先搜集相关资讯，接下来会尽快返回县政府，紧急讨论未来可以采取哪些应对措施。

据了解，截至上午11时30分，该海域风速为每秒4米，浪高为每秒0.5米，气温为摄氏18.9度，名护市已发布巨浪警报。

那霸市民集会 反对驻冲绳美军派往中东

另一方面，针对美以伊战事，有报道指美国特朗普政府已派遣驻冲绳部队前往中东，那霸市内周日（15日）举行反对派遣的集会。参加的市民等约60人，他们高举写有「反对驻日美军出击」等内容的横额，怒喊「绝不容许冲绳成为对伊攻击的据点」、「不要战争、不要派兵」等口号。

据报被派往中东的「的黎波里号」两栖攻击舰多次停泊在冲绳县宇流麻市的美海军设施「白滩」。该市的市民照屋宽之担忧遭报复，称「会被认为冲绳也参与其中，被伊朗视为敌国也无可奈何」。

众议员高良沙哉（冲绳选区）表示，「阻止以冲绳为据点的美军攻击将守护正常的生活。」

