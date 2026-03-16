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日政府开始释放石油储备 高市早苗：没计划派军舰到霍峡护航

即时国际
更新时间：10:54 2026-03-16 HKT
发布时间：10:54 2026-03-16 HKT

日本政府今日（16日）开始释放石油储备，以缓解因伊朗局势而加剧的供应不安，稳定对经济活动不可或缺的石油产品流通。这是自2022年俄乌冲突爆发以来时隔4年再次动用储备。与此同时，针对美国总统特朗普呼吁盟国派出海军舰只前往霍尔木兹护航，日本首相高市早苗表明，日方目前没有计划派出舰只到霍尔木兹海峡。防卫大臣小泉进次郎在国会表示：「在目前的伊朗局势下，我们现时并不考虑发动海上安全行动。」

防卫相：现不考虑发动海上安全行动

高市亦对国会说：「我们尚未对派遣护航舰作出任何决定，我们正持续独立检视日本能做些什么，以及在法律框架内能做些什么。」

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高市早苗强调，日方尚未对派遣护航舰作出任何决定。法新社
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日本政府今日开始释放石油储备，图为横滨港一艘油轮。路透社
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日本加油站汽油价格急升。法新社
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针对石油储备方面，日本政府先行释放民间储备的15天用量，3月下旬起再释放国家保管的约1个月用量。国际能源署（IEA）也宣布，成员国协调释放石油储备的行动将于近期启动，规模为迄今最大。

16日的日本政府公报上发布了释放民间储备的公告。政府将把依据《石油储备法》要求炼油商和商社必须持有的70天储备量下调至55天，以便动用库存，防止汽油及其他石油产品供应出现问题。

将释放8000万桶储油

高市上周三（11日）宣布，将释放规模创历史新高的约8000万桶石油储备。这相当于45天的国内消费量，是东日本大地震后释放量的1.8倍。在释放民间储备之后，政府还将尽快准备把国家储备出售给炼油商，以便紧接著释放国家保管的储备。

截至2025年底，日本国内石油储备约为4.7亿桶，相当于254天的用量。其中，国家管理的国家储备为146天，民间储备为101天，另外还有产油国在日本境内持有的产油国共同储备7天。自上世纪70年代启动储备制度以来，包括2011年东日本大地震时在内，今次是第7次释放石油储备。

日本9成以上的原油进口依赖中东地区。由于伊朗封锁霍尔木兹海峡，原油价格高涨。若冲突长期化，原油本身可能无法运抵日本，企业持有的库存可能持续减少。

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