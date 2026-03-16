伊朗局势｜伊朗革命卫队警告 美国若敢派舰入波斯湾 将作果断回应

据《华尔街日报》报道，美国政府拟组建所谓霍尔木兹海峡「护航联盟」，为油轮护航。伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）发言人纳伊尼（Ali Mohammad Naini）表示，霍尔木兹海峡完全处于伊朗控制之下，任何侵略行动都将遭到「果断回应」。

半官方塔斯尼姆通讯社（Tasnim）引述纳伊尼称，美方声称已摧毁伊朗海军的说法并不属实。他又反驳美国总统特朗普的相关言论。

纳伊尼警告：「特朗普不是说伊朗海军已被摧毁吗？如果真是这样，就让他有胆量把军舰派进波斯湾。」他称，自战争爆发以来，伊朗已向「美国和犹太复国主义目标」发射约700枚导弹及3,600架无人机。

纳伊尼表示，霍尔木兹海峡完全处于伊朗控制之下。路透社

纳伊尼警告，伊朗仍有更强大的武器尚未动用，并表示在伊朗认为威慑力恢复之前，攻击行动将会持续。

《华尔街日报》周日独家报道，美国政府正计划近日宣布组建所谓霍尔木兹海峡「护航联盟」。知情官员称，已有部分国家同意为通行这一全球重要石油海运通道的船只提供护航，但行动是否会在美国和以色列停止对伊朗的大规模军事行动前展开，仍有待讨论。