共同社：日美拟会谈提针对中国矿产关税方案　减少对华供应链依赖

日本首相高市早苗与美国总统特朗普将于本月19日举行首脑会谈。共同社引述外交消息人士报道，双方拟在会谈上签署行动计划，为缔结扩大重要矿产采购的贸易协定铺路。

鼓励企业在中国以外地区投资

报道指，行动计划将包括减少对中国供应链依赖，以及提高针对中国重要矿产的关税，并透过七国集团（G7）及志同道合国家框架推动相关协定，由日美主导建立新的供应体系。

消息人士称，计划亦将提出多元化采购来源的政策措施，包括为防止中国矿产过度流入而征收额外关税，同时透过补贴鼓励企业在中国以外地区投资及扩大生产。报道指出，由于中国企业在较低工资及较宽松环境规管下，以低价供应稀土产品，导致与非中国制产品之间存在价格差距，成为日本推动供应链转移的主要挑战。

G7加紧强化重要矿产供应链

共同社指出，中国目前掌握全球约七成稀土产量及逾九成精炼能力。七国集团正加紧强化重要矿产供应链，并考虑由美国贸易代表办公室（USTR）主导，与澳洲等国推动签署相关贸易协定。

此外，报道称日美首脑会谈亦预料将讨论在东京小笠原村南鸟岛一带推动稀土开发合作的可能性。