乌克兰化学系男吃香口胶 误沾炸药粉末口中爆炸惨死

乌克兰北部苏梅市（Sumy）曾发生一宗极为骇人的实验室夺命意外。一名原就读化学系的25岁男生，因其独特的饮食习惯，在咀嚼香口胶时，疑将一种极不稳定的高能炸药粉末，误当成他惯用的柠檬酸调味粉末一并食用，导致香口胶在其口中发生剧烈爆炸。该名男生的下颚及半张脸当场被炸毁，伤重不治。

粉末外观极难分辨

综合外媒报道，这宗恐怖意外发生于2009年。死者为25岁的利科诺斯（Vladimir Likhonos），据警方调查，他生前有一个特殊的习惯，就是喜欢将香口胶蘸点柠檬酸粉末，以追求更强烈的酸味刺激。

事发当日，利科诺斯的桌上正摆放著约100克的爆炸性化学物质。由于这种粉末的外观，与他常用的柠檬酸粉末几乎完全一样，极难分辨。警方相信，利科诺斯是在不为意的情况下，将这种致命的爆炸物当成了调味剂，蘸上香口胶后放入口中，结果酿成无法挽回的悲剧。

当地警方发言人比加诺娃（Elvira Biganova）事后形容，两种粉末在外观上极为相似，「任何人都可能搞混」。有警官指出，爆炸威力巨大，利科诺斯的下颚及下半部脸部几乎被完全炸毁，冲击力令他瞬间死亡。现场的惨烈状况，即使是办案经验丰富的资深警员亦感到强烈不适。

由于该化学物质性质极不稳定，当局在事后更需紧急出动防爆小组到场处理。有当地媒体指，该粉末的威力可能高达TNT炸药的四倍，但此说法未获官方证实。

关于意外发生的确切地点，外界说法不一。有消息指事发于利科诺斯就读的基辅理工学院实验室，但亦有报道称他当时是在家中进行私人实验。

该校化学工程系副主任其后证实，利科诺斯在化学学科上成绩优异，曾获「A」级评价，惟其他科目表现平平，最终因未能通过论文答辩而遭大学退学。