日丑男被骂「猪狒狒」饱受欺凌 狂操肌兼整容逆袭成「神户型男」

日本神户市一名33岁男子，因外貌不扬自学生时期便惨遭欺凌，甚至在职场上亦受到不公对待。于是他决心彻底改造自己，透过健身及医学美容，从昔日被嘲笑的「猪狒狒」，成功蜕变成肌肉型男，其判若两人的惊人转变及励志经历，近日在网络引发热议。

惨遭霸凌及职场歧视

该名男子名为今村雅哉，他坦言过去因小眼睛、塌鼻子及差劣肤质，学生时代被同学冠以「猪狒狒」的侮辱性外号，在班上毫无存在感。投身社会后，他原以为能摆脱阴霾，未料现实更为残酷。尽管工作认真，却因外貌不讨好而屡遭客户投诉，令他深感挫败，最终痛下决心改变。

斥资百万日圆大改造

今村雅哉的「重生」之路，首先由健身房开始。他无视身边朋友的嘲讽，埋首苦练，最终练出一身结实肌肉，更在专业的形体比赛中勇夺冠军，赢得外界的尊重。

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在身形逆袭后，他将目标转向面部改造。他对整容直言不讳，在社交媒体上公开分享自己接受双眼皮埋线、鼻翼缩小、下颚线抽脂及各类皮肤护理疗程的过程，整个面部改造耗资约100万日圆（约5万港元）。他强调自己追求自然效果，拒绝「胶面」，故在选择手术方案时十分谨慎。

人生逆转受追捧

脱胎换骨后，今村雅哉的人生迎来巨变，不但桃花运急增，在街上会被陌生女子搭讪，工作中亦再未因外貌收到负评，客户甚至称赞他专注有魅力。

不过，他对此保持清醒，笑言这种「优待」在型男遍地的东京便荡然无存，领悟到「找准自己能发光的舞台」更为重要。

如今，今村雅哉更开设了自己的皮肤管理沙龙，以自身经验帮助他人。他认为，外貌改变带来的最大收获是内心的富足与自信。他总结道：「一个人能否善待他人，取决于他内心有多少底气。内心富足了，自然就温和了。」他亦告诫客人，医美只是变美的手段，在行动前必须想清楚自己想成为怎样的人，这才是对自己人生负责的态度。

