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伊朗局势｜特朗普促派舰赴霍尔木兹海峡护航 法国断言拒绝 日韩英态度审慎

即时国际
更新时间：18:15 2026-03-15 HKT
发布时间：18:15 2026-03-15 HKT

美国前总统特朗普日前再度呼吁多国派遣军舰，前往霍尔木兹海峡为商船护航。然而，其倡议似乎未获主要盟友积极响应，法国已明确拒绝，而日本、南韩及英国方面则反应审慎，至今未有国家公开响应派兵。

特朗普促多国将派军舰到霍尔木兹海峡，确保航道畅通和安全。路透社
特朗普促多国将派军舰到霍尔木兹海峡，确保航道畅通和安全。路透社

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法国外交部相关帐号在社交平台X上直接回应，表明不会派遣舰艇参与护航行动，并称：「不，法国航母及其编队将继续留在东地中海。」

日本政府官员向当地媒体表示，日方不会仅因特朗普的呼吁便派遣舰艇，并强调「日本将自行决定如何回应，独立判断至关重要」。

南韩总统府于15日回应指，将会对特朗普的呼吁进行审慎考虑，并会就相关事宜与美方保持「密切沟通」。

英国国防部发言人则对美国媒体表示，英方「目前正在与我们的盟友及伙伴，就一系列确保该地区航运安全的方案进行讨论」，未有作出任何实质承诺。

据卡塔尔半岛电视台分析，四国的回应表明，特朗普的最新护航倡议，至今未获得任何国家的公开支持。
 

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