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三冠英国纯种马遭非法屠宰 救济厨房食客饮「牛肉汤」 见晶片揭发

即时国际
更新时间：16:00 2026-03-15 HKT
发布时间：16:00 2026-03-15 HKT

土耳其近日爆发一宗骇人听闻的食品安全丑闻。南部港口城市梅尔辛（Mersin）一名市民在进食市政救济厨房提供的免费肉汤时，竟咬到一颗疑似晶片的硬物，吐出来一看，赫然发现这是一匹赛马的电子身份证，从而揭发一宗将退役冠军赛马非法屠宰、并冒充牛肉出售的黑心勾当。

据当地传媒报道，事件中的「受害者」，是一匹名为「Smart Latch」的4岁英国纯血赛马。牠曾三度夺冠，在土耳其马坛薄有名气，惟早前因腿部骨折而被迫退役。

肉汤藏晶片揭发事件

其马主托普丘（Suat Topçu）原意是将牠免费送往骑马俱乐部安享晚年，但因未有正式办理转手手续，结果「Smart Latch」被接收者非法屠宰，并将其马肉当成牛肉，出售予梅尔辛市的市政救济厨房。

该市农林部门接报后，立即对厨房库存的所有肉类进行检验，证实该批「牛肉」实为马肉，总重量达213公斤，现已全部销毁。

「Smart Latch」的前主人托普丘对爱驹的悲惨下场感到极度悲痛，誓言要找出并惩处凶手。这宗事件亦再次揭露退役赛马流入非法食品供应链的灰色产业问题。早在2013年，欧洲就曾爆发大规模的「马肉冒充牛肉」丑闻，当中部分马肉亦是来自曾使用药物的退役赛马，对公众健康构成潜在威胁。

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