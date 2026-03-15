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伊朗局势︱英媒：施纪贤或派遣反无人机拦截系统 特朗普曾批评对局势态度犹豫

即时国际
更新时间：10:10 2026-03-15 HKT
发布时间：10:10 2026-03-15 HKT

英国传媒报道，在美、伊冲突持续升级之际，英国首相施纪贤（Keir Starmer）正考虑向中东派遣数千架反无人机拦截系统，以加强英国于区内的防空能力，应对来自伊朗的「见证者」（Shahed）无人机威胁。此举亦被视为施纪贤政府回应美国总统特朗普（Donald Trump）早前批评其对中东局势态度犹豫的举措。

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《每日电讯报》周六（14日）报道，英国军方官员正研究名为「章鱼」（Octopus）的反无人机拦截系统，该系统目前正在英国生产，主要供应予乌克兰，以对抗俄罗斯。消息人士透露，「章鱼」系统的产量正逐步提升，预计每月可达数千套。

消息人士强调，乌克兰在拦截伊朗无人机方面拥有丰富经验，英国正与乌方合作研发和制造用于击落「见证者」无人机的反无人机系统。他们认为，随著中东冲突持续，英国「绝对应该探讨如何引入乌克兰的专业知识和创新成果」。

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此前，美国总统特朗普曾敦促英国向霍尔木兹海峡派遣舰船，以迫使伊朗解除对这条关键石油通道的封锁。报道指，英国政府正考虑向波斯湾地区部署一艘军舰，但尚未作出最终决定。

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