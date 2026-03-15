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至少56处博物馆和古迹 伊朗：战火中毁损

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更新时间：09:26 2026-03-15 HKT
发布时间：09:26 2026-03-15 HKT

伊朗战争踏入第三星期，伊朗文化遗产、旅游和手工业部昨日称，全国至少有56处博物馆和古迹遭到毁损。

当地媒体报道，列入联合国教科文组织（UNESCO）世界遗产名录的德黑兰「古列斯坦宫」（Golestan Palace）因美国与以色列发动攻击，于冲突最早那几天内就遭到毁损。此一宫殿建筑群是伊朗首都历史最悠久古迹之一，曾是卡扎尔王朝(1794至1925年)的王室居所。

文化遗产、旅游和手工业部表示，德黑兰受损历史古迹数量最多，共有19处受到不同程度破坏。此外，中部城市伊斯法罕市中心的17世纪建筑瑰宝、壮丽的纳克什贾汗广场也受损。在南部布什尔省的锡拉夫港，历史街区中多栋百年老宅也受袭损坏。

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