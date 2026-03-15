俄乌战争｜莫斯科遭遇大规模无人机袭击 俄称防空部队击落65架无人机

俄罗斯官员表示，防空部队周六全天击落多架飞往莫斯科的乌克兰无人机。

布良斯克州击落128架无人机

莫斯科市长索比亚宁（Sergei Sobyanin）在社交平台Telegram发文称，俄罗斯防空系统在约11小时内击落65架飞往莫斯科的乌克兰无人机，拦截行动于当地时间中午前后开始。相关人员正检查无人机残骸坠落地点。

与乌克兰接壤的布良斯克州州长博戈马兹（Alexander Bogomaz）亦在Telegram表示，该州防空部队击落128架无人机，但未有说明具体时间范围。

乌克兰早前表示，曾攻击布良斯克州一间生产导弹零部件的重要工厂。路透社

乌克兰军方表示，早前曾攻击布良斯克州一间生产导弹零部件的重要工厂。博戈马兹则称该次袭击造成7人死亡，但未透露被击中的具体设施。

俄罗斯国防部最新通报指出，截至周六晚上9时的10小时内，防空部队在俄罗斯中部及西部多地共拦截280架乌克兰无人机，其中包括47架飞往莫斯科的无人机。