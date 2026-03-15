德国著名公共知识分子 哲学家哈伯马斯逝世享年96岁

德国著名哲学家尤尔根·哈伯马斯（Jürgen Habermas）逝世，享年96岁。他在传播学、理性学和社会学领域的研究闻名，被视为当代最具影响力的哲学家之一，也是德国重要公共知识分子。出版商苏尔坎普出版社（Suhrkamp）表示，哈伯马斯于周六在慕尼黑附近的施塔恩贝格（Starnberg）去世。

10岁时曾加入「德意志青年团」

美联社报道，哈伯马斯经常就政治议题发声，其著作跨越哲学、社会学与政治思想等领域，试图描绘现代社会及人际互动的理论框架。他最知名的作品包括两卷本《交往行动理论》（Theory of Communicative Action）。

哈伯马斯于1929年6月18日在杜塞尔多夫出世，在附近的古默斯巴赫（Gummersbach）长大，其父亲曾任当地商会会长。他10岁时曾加入希特勒青年团的少年组织「德意志青年团」（Deutsches Jungvolk）。

德国著名公共知识分子 哲学家哈伯马斯（左）逝世享年96岁。路透社

他出生时患有唇颚裂，童年需要多次手术，这段经历亦影响了他对语言与沟通的思考。他曾表示，口语是「一种共同性的层次，没有它个体便无法存在」，但书写语言则能在某种程度上掩盖口语表达的缺陷。

哈伯马斯的妻子乌特·哈伯马斯-韦塞尔霍夫特（Ute Habermas-Wesselhoeft）于去年去世。两人育有三名子女：蒂尔曼（Tilmann）、已于2023年去世的丽贝卡（Rebekka）以及朱迪特（Judith）。