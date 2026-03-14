Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局势｜普京向特朗普献计图停战　倡接管伊朗浓缩铀遭拒绝

即时国际
更新时间：11:55 2026-03-14 HKT
发布时间：11:55 2026-03-14 HKT

美国与以色列针对伊朗的军事行动持续。据外媒披露，俄罗斯总统普京（Vladimir Putin）本周初与美国总统特朗普（Donald Trump）通话时，曾提议由俄国出面接管伊朗的高浓度浓缩铀，借此为美伊双方创造停战协商的空间。然而，这项提议最终遭到特朗普拒绝。

美国新闻网站《Axios》报道，伊朗目前持有约450公斤、浓度达60%的浓缩铀，这些核原料具备在短短数周内转化为武器级原料的潜力，足以制造10多枚核弹。报道指，美国与以色列于2月28日对伊朗发动攻击，其中一个最核心的战略目标，正是要彻底解决伊朗持有的高浓度浓缩铀问题。

相关新闻：伊朗局势｜美国悬红7800万收集伊朗新领袖行踪　锁定革命卫队10名高层

美国总统特朗普。（美联社）
美国总统特朗普。（美联社）

普京致电特朗普倡俄接收核原料

普京于本月10日致电特朗普时，提出数个旨在结束美伊战争的构想，当中最关键的就是提议将伊朗的浓缩铀转移至俄罗斯。分析指，俄国身为核武大国，且在2015年伊朗核协议框架下，曾有存放伊朗低浓度浓缩铀的经验，是全球少数具备技术能力接收这批敏感材料的国家。理论上，普京的方案可让美以联军毋须派遣地面部队，便能达到移除伊朗核原料的目标。

然而，美方拒绝这项提议。一名美国官员向《Axios》坦言，「这个方案并非首次被提出，我们之前也没有接受。美国的坚定立场是，必须看到这些铀处于绝对安全及受控的状态」。事实上，俄国早在去年5月的美伊核谈判期间，以及今次美以动武前几周，都曾提出过类似建议，但均未获接纳。

俄罗斯总统普京。（美联社）
俄罗斯总统普京。（美联社）

另一方面，伊朗的态度亦是此方案难以落实的原因之一。在战火爆发前的最后一轮谈判中，伊朗便明确拒绝将浓缩铀转移到国外的构想。德黑兰当局当时提出替代方案，主张在国际原子能机构（IAEA）的严密监督下，于其国内设施自行将该批浓缩铀进行稀释处理。

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
郑少秋疑因丧女神隐3年  珍贵影片流出需搀扶瘦如纸板人  粉丝心酸：边看边落泪
郑少秋疑因丧女神隐3年  珍贵影片流出需搀扶瘦如纸板人  粉丝心酸：边看边落泪
影视圈
22小时前
两名六合彩头奖幸运儿下场曝光 一人临老唔够钱使 一人兄弟反目兼...... 网民爆出更多一夜暴富后故事｜Juicy叮
两名六合彩头奖幸运儿下场曝光 一人临老唔够钱使 一人兄弟反目兼...... 网民爆出更多一夜暴富后故事｜Juicy叮
时事热话
2小时前
星岛申诉王 | 港妈为癌末丈夫众筹被揭全身名牌 妈妈群组呻后悔捐钱：个心有条刺
申诉热话
18小时前
港漂落地投200万中环开店创业 宁弃投行百万年薪 赴巴黎米芝莲学艺圆梦 「若失败就当交学费」
港漂落地投200万中环开店创业 宁弃投行百万年薪 赴巴黎米芝莲学艺圆梦 「若失败就当交学费」
商业创科
7小时前
旺角小食店每晚大排长龙！港女好奇「真系咁好食？」 网民齐齐力推1物：系最好食，没有之一！
旺角小食店每晚大排长龙！港女好奇「真系咁好食？」 网民齐齐力推1物：系最好食，没有之一！
饮食
19小时前
前AV女优滨崎真绪移居香港！下月领取身份证做元朗街坊有原因 转做一行业于夜场返工
前AV女优滨崎真绪移居香港！下月领取身份证做元朗街坊有原因 转做一行业于夜场返工
影视圈
17小时前
抗癌中学阿Sir众筹被揭生活奢华求新手机？张继聪竟受牵连 Coffee曾捐钱：估唔到件事发酵到咁
抗癌中学阿Sir众筹被揭生活奢华求新手机？张继聪竟受牵连 Coffee曾捐钱：估唔到件事发酵到咁
影视圈
18小时前
伊朗局势｜美军加油机伊拉克坠毁酿6死 特朗普：下周猛烈空袭伊朗｜持续更新
01:25
伊朗局势｜美军加油机伊拉克坠毁酿6死 特朗普：下周猛烈空袭伊朗｜持续更新
即时国际
1小时前
聋哑女陈美华(左)争公屋业权获判胜诉拥38%业权，女保安萧荣娟须为非法驱逐象征式赔偿2百元兼付讼费。
02:17
聋哑女陈美华争公屋业权胜诉 获判拥38%业权 女保安须为非法驱逐象征式赔偿2百元兼付讼费
社会
20小时前
黄泽锋老婆首认「无缝接轨」 前夫离婚前不知第三者真身 陈丽丽：我觉得问题出现咗，愈嚟愈差
黄泽锋老婆首认「无缝接轨」 前夫离婚前不知第三者真身 陈丽丽：我觉得问题出现咗，愈嚟愈差
影视圈
2026-03-13 11:00 HKT