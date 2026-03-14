伊朗局势｜普京向特朗普献计图停战　倡接管伊朗浓缩铀遭拒绝

美国与以色列针对伊朗的军事行动持续。据外媒披露，俄罗斯总统普京（Vladimir Putin）本周初与美国总统特朗普（Donald Trump）通话时，曾提议由俄国出面接管伊朗的高浓度浓缩铀，借此为美伊双方创造停战协商的空间。然而，这项提议最终遭到特朗普拒绝。

美国新闻网站《Axios》报道，伊朗目前持有约450公斤、浓度达60%的浓缩铀，这些核原料具备在短短数周内转化为武器级原料的潜力，足以制造10多枚核弹。报道指，美国与以色列于2月28日对伊朗发动攻击，其中一个最核心的战略目标，正是要彻底解决伊朗持有的高浓度浓缩铀问题。

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美国总统特朗普。（美联社）

普京致电特朗普倡俄接收核原料

普京于本月10日致电特朗普时，提出数个旨在结束美伊战争的构想，当中最关键的就是提议将伊朗的浓缩铀转移至俄罗斯。分析指，俄国身为核武大国，且在2015年伊朗核协议框架下，曾有存放伊朗低浓度浓缩铀的经验，是全球少数具备技术能力接收这批敏感材料的国家。理论上，普京的方案可让美以联军毋须派遣地面部队，便能达到移除伊朗核原料的目标。

然而，美方拒绝这项提议。一名美国官员向《Axios》坦言，「这个方案并非首次被提出，我们之前也没有接受。美国的坚定立场是，必须看到这些铀处于绝对安全及受控的状态」。事实上，俄国早在去年5月的美伊核谈判期间，以及今次美以动武前几周，都曾提出过类似建议，但均未获接纳。

俄罗斯总统普京。（美联社）

另一方面，伊朗的态度亦是此方案难以落实的原因之一。在战火爆发前的最后一轮谈判中，伊朗便明确拒绝将浓缩铀转移到国外的构想。德黑兰当局当时提出替代方案，主张在国际原子能机构（IAEA）的严密监督下，于其国内设施自行将该批浓缩铀进行稀释处理。