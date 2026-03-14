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马杜罗遭美军生擒囚纽约黑狱　屈6平方米单人仓深夜狂叫「被绑架」

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更新时间：10:38 2026-03-14 HKT
发布时间：10:38 2026-03-14 HKT

委内瑞拉总统马杜罗（Nicolás Maduro）夫妇早前于官邸突遭美军拘捕带走。据西班牙传媒披露，马杜罗目前被单独囚禁于纽约一处拘留中心等待审讯。有消息指，身陷监狱的他情绪激动，甚至在深夜于牢房内用西班牙语大声呼喊：「我是委内瑞拉总统！告诉我的国家我已被绑架，我们在此受到不当对待！」

西班牙传媒《ABC》引述一名律师的说法报道，该律师的客户刚好是囚禁在马杜罗附近监房的一名委内瑞拉籍囚犯。据这名囚犯透露，马杜罗整晚都在牢房中大吼大叫，反复强调自己遭到绑架，并强烈要求将讯息传达给他的家人，以及其他同样被美国囚禁的委内瑞拉同胞。

马杜罗早前遭美军拘捕带走。（路透社）
马杜罗早前遭美军拘捕带走。（路透社）
马杜罗早前遭美军拘捕带走。（路透社）
马杜罗早前遭美军拘捕带走。（路透社）

自被强行押解至美国后，马杜罗一直被拘留于纽约的布鲁克林大都会拘留中心（MDC Brooklyn）。该中心专门收容等待裁决或最终判决的疑犯，曾囚禁过因卖淫罪成入狱的美国饶舌天王Diddy，以及已故富豪淫媒爱泼斯坦（Jeffrey Epstein）的女友马克斯韦尔（Ghislaine Maxwell）等人。报道形容该设施缺乏资金、环境极度恶劣，简直「有如地狱」，任何人都不愿在里面多待1分钟。

安全考量囚6平方米狭小单人仓

报道引述消息人士指，鉴于马杜罗身份特殊，美方基于安全考量，绝不容许发生任何意外。因此，他被安排关押在一间长约3米、宽约2米，总面积仅约6平方米的特别单人监房内。房内设施极为简陋，只有一张金属床、一个马桶、一个洗手盆，以及一扇几乎透不进自然光的狭窄窗户。

据报，马杜罗每周仅获准离开牢房3次，每次为时1小时。他在这段短暂的外出时间内必须被铐上手铐和脚镣，并由2名狱警严密押送。他只能利用这极其有限的时间洗澡、打电话（每月设有次数上限）、阅读受监管的电邮，或前往一个小型围栏式户外庭院稍微活动。

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