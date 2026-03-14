关税案｜特朗普政府公布退还逾万亿关税方案：若手动退税需505年

美国最高法院上月裁定政府根据《国际紧急经济权力法》（IEEPA）征收的大规模关税违法后，特朗普政府正面对排山倒海的退款压力。美国海关与边境保护局（CBP）本周向法院呈交方案，首度披露一套名为「CAPE」的自动化退税系统，预计最快于45天内准备就绪，以应对涉及约1,660亿美元（约1.3万亿港元）的庞大退款申请。文件指，若特朗普政府以手动退还税款，由于个案太多，所需时间竟长达505年！

五百年人手处理量 研新系统提速

面对高达5,300万批次的征税纪录，CBP贸易政策部门执行主任洛德（Brandon Lord）早前在法庭文件中坦言，若单凭现有人手操作，处理所有退款需耗时逾443万小时，相当于505年之久。为解决行政瘫痪危机，当局正赶工开发名为「合并行政处理分录」（CAPE）的网络门户系统。

美国最高法院上月裁定政府根据《国际紧急经济权力法》（IEEPA）征收的大规模关税违法后，特朗普政府正面对排山倒海的退款压力。美联社

洛德指出，该系统将分为「四步走」流程：包括设立申报门户、进行「批量处理」、核实退款结果，以及最后通过电子转账将款项汇入指定银行户口。目前系统各组件的完成度约在40%至80%之间，并将于未来数周进行性能测试。曼哈顿贸易法院高级法官伊顿（Richard Eaton）对政府的进展表示满意，但要求下周继续提交更新报告。

消费者发动集体诉讼 中小企忧退税难落袋

随著退款时程明朗化，民间追讨行动亦随之升级。连锁超市Costco的一名客户已向伊利诺伊州联邦法院提出全国性集体诉讼，主张企业在领取政府退款后，必须将资金按比例归还给当初支付高昂物价的消费者。事实上，早在最高法院裁决前，Costco及FedEx等逾2,000家大型企业已率先入禀索偿。

然而，市场分析师警告，中小企业及一般零售商或难以从中受惠。由于许多零售商并非「登记进口商」（Importer of Record），仅是向批发商采购，法律上未必具备直接索偿资格。有匿名零售商坦言，只能寄望供应商遵循「诚信制度」，在拿到政府退款后主动向其分享。

利息月增51亿 8成选民支持退还

根据法庭文件显示，由于法院裁定政府不仅要退回本金，还需支付利息，该笔利息正以每月约6.5亿美元（约51亿港元）的速度持续累积。民意调查亦显示，约80%的美国选民认为政府应该发还关税。

虽然特朗普政府此前曾试图将退款问题搁置三个月，但在法院严令及民意压力下，不得不定期汇报进度。这笔涉及约33万名进口商的巨额资金如何、何时能落入企业及消费者手中，已成为当前美国政商界最受关注的角力点。