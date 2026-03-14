Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局势｜美国据报增派海军陆战队及军舰赴中东 特朗普：已空袭伊朗哈尔克岛

即时国际
更新时间：02:14 2026-03-14 HKT
发布时间：02:14 2026-03-14 HKT

中东战火进入第两周，美军「史诗怒火行动」（Operation Epic Fury）持续升级。美媒引述消息报道，五角大楼周五（13日）下令增派一支海军陆战队远征部队及多艘战舰驰援中东。美国总统特朗普同日在社交媒体发文，措辞强硬地宣称美军正从军事及经济上「彻底摧毁」伊朗。

增调两栖待命群 5000陆战队员开赴前线

据《华尔街日报》引述国防部官员消息，国防部长赫格塞斯（Pete Hegseth）已批准中央司令部的请求，部署一组「两栖待命群」（Amphibious Ready Group）及其下辖的海军陆战队远征部队。此次调动通常涉及多艘大型战舰及约5,000名海军陆战队员，旨在支援已在当地作战的美军部队。

据报，国防部长赫格塞斯已批准中央司令部的请求，部署一组「两栖待命群及其下辖的海军陆战队远征部队。路透社
据报，国防部长赫格塞斯已批准中央司令部的请求，部署一组「两栖待命群及其下辖的海军陆战队远征部队。路透社
美媒引述消息报道，五角大楼周五（13日）下令增派一支海军陆战队远征部队及多艘战舰驰援中东。海军陆战队图片
美媒引述消息报道，五角大楼周五（13日）下令增派一支海军陆战队远征部队及多艘战舰驰援中东。海军陆战队图片

据悉，原本驻扎于日本的「的黎波里号」（USS Tripoli）两栖突击舰及随舰陆战队已被下令转向中东。由于伊朗近期加强在霍尔木兹海峡等关键航道的袭击，严重影响全球能源市场，美军此举意在夺回航道控制权。

香港时间周六清晨，《路透社》报道，特朗普在搭乘空军一号前往佛罗里达后不久，即在社群平台发文宣布，美国中央司令部刚执行了「中东历史上最强大的轰炸行动之一」，彻底摧毁了伊朗「皇冠上的明珠」哈尔克岛上所有的军事目标。哈尔克岛位于波斯湾，目前负责处理伊朗全国九成石油出口，被视为伊朗最大原油出口基地。

特朗普又在帖文中警告说，基于人道考虑，他选择不摧毁岛上的石油基础设施，但若伊朗干扰霍尔木兹海峡船只的自由与安全通行，「我会立刻重新考虑这项决定（摧毁岛上石油基础设施）」。

哈尔克岛位于波斯湾，是一座长约5英里的珊瑚岛，距离伊朗大陆约27英里，岛上汇集伊朗中西部油田输油管线。根据摩根大通数据，该岛平时每日处理130万至160万桶原油，今年2月中与美以开战后，运输量甚至一度飙升至每日300万桶，岛上更存放1800万桶备用原油。

特朗普形容伊朗政权正被「歼灭」 赫格塞斯指其领导层藏匿

特朗普稍早前（周五清晨）在Truth Social上发文，宣称美军拥有「无与伦比的火力」及「无限的弹药」。他写道：「伊朗的海军已经消失，空军不复存在，导弹及无人机正被歼灭。我作为美国第47任总统，正将他们除掉，这是我巨大的荣幸。」

国防部长赫格塞斯亦补刀指，伊朗领导层目前正处于「绝望并躲藏」的状态，更透露伊朗新任最高领袖已经受伤，「可能已经毁容」。

坠机意外酿6死 美军伤亡人数攀升

然而，美军在军事行动中亦付出沉重代价。军方证实，周四在伊拉克西部坠毁的KC-135空中加油机，机上6名机组人员已全部罹难。

自冲突爆发以来，美军死亡人数已升至最少13人，其中7人死于战斗；另有约140名士兵受伤。尽管美军损失持续增加，但五角大楼强调行动将继续，直至中和伊朗的军事威胁为止。

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
郑少秋疑因丧女神隐3年  珍贵影片流出需搀扶瘦如纸板人  粉丝心酸：边看边落泪
郑少秋疑因丧女神隐3年  珍贵影片流出需搀扶瘦如纸板人  粉丝心酸：边看边落泪
影视圈
19小时前
星岛申诉王 | 港妈为癌末丈夫众筹被揭全身名牌 妈妈群组呻后悔捐钱：个心有条刺
申诉热话
15小时前
伊朗局势｜伊朗最高领袖穆杰塔巴发表首份声明 区内所有美军基地应关闭否则将受袭击｜持续更新
01:25
伊朗局势｜美军加油机伊拉克坠毁酿6死 特朗普：下周猛烈空袭伊朗｜持续更新
即时国际
1小时前
前AV女优滨崎真绪移居香港！下月领取身份证做元朗街坊有原因 转做一行业于夜场返工
前AV女优滨崎真绪移居香港！下月领取身份证做元朗街坊有原因 转做一行业于夜场返工
影视圈
14小时前
抗癌中学阿Sir众筹被揭生活奢华求新手机？张继聪竟受牵连 Coffee曾捐钱：估唔到件事发酵到咁
抗癌中学阿Sir众筹被揭生活奢华求新手机？张继聪竟受牵连 Coffee曾捐钱：估唔到件事发酵到咁
影视圈
15小时前
港漂落地投200万中环开店创业 宁弃投行百万年薪 赴巴黎米芝莲学艺圆梦 「若失败就当交学费」
港漂落地投200万中环开店创业 宁弃投行百万年薪 赴巴黎米芝莲学艺圆梦 「若失败就当交学费」
商业创科
4小时前
已故电影大亨邹文怀私生子成就非凡 拒靠父荫创立医疗王国 因一人关系疏离：绝对冇含恨40年
已故电影大亨邹文怀私生子成就非凡 拒靠父荫创立医疗王国 因一人关系疏离：绝对冇含恨40年
影视圈
17小时前
聋哑女陈美华(左)争公屋业权获判胜诉拥38%业权，女保安萧荣娟须为非法驱逐象征式赔偿2百元兼付讼费。
02:17
聋哑女陈美华争公屋业权胜诉 获判拥38%业权 女保安须为非法驱逐象征式赔偿2百元兼付讼费
社会
17小时前
黄泽锋老婆首认「无缝接轨」 前夫离婚前不知第三者真身 陈丽丽：我觉得问题出现咗，愈嚟愈差
黄泽锋老婆首认「无缝接轨」 前夫离婚前不知第三者真身 陈丽丽：我觉得问题出现咗，愈嚟愈差
影视圈
23小时前
五索泪崩谈关系悬殊「破坏人哋家庭」 富豪马清铿首度公开撑场 婚外情越来越高调
五索泪崩谈关系悬殊「破坏人哋家庭」 富豪马清铿首度公开撑场 婚外情越来越高调
影视圈
15小时前