伊朗局势｜美防长质疑穆杰塔巴声明无声无片 「可能已毁容」

美国国防部长赫格塞斯（Peter Hegseth）周五开记者会，质疑伊朗新任最高领袖穆杰塔巴（Mojtaba Khamenei）的声明，指他非常脆弱。法新社报导，赫格塞斯在记者会上说：「我们获悉这名所谓最新、但地位似乎不那么崇高的领袖已经受伤，且可能已经毁容。」



伊朗原最高领袖哈梅内伊（Ali Khamenei）死于2月28日美国与以色列的空袭行动。当局8日确认其子穆杰塔巴接任最高领袖，虽于12日发表书面声明，但开战至今未曾公开露面。

赫格塞斯在记者会上表示，穆杰塔巴发表的声明「实际上很软弱，而且没有声音，也没有影片，伊朗有很多摄影机和录音设备，为什么只发表一份书面声明？我想你们都知道原因。他的父亲去世了。他很害怕，他受伤了，他四处逃亡，而且他缺乏合法性。对他们来说，情况很糟糕。」

盛传实际截肢昏迷

伊朗官员之前曾证实新任最高领袖受伤，但未透露进一步细节。外媒盛传他可能已截肢，或陷入昏迷。美国总统特朗普认为，穆杰塔巴身受重伤（damaged），但可能仍「以某种形式活着」。

另外，赫格塞斯今天还在记者会上表示，美以持续空袭已击中超过15,000个目标。他指伊朗的军事能力已显著削弱，「伊朗没有防空系统，没有空军，也没有海军，导弹数量下降了90%。