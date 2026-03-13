底特律犹太教堂枪击 黎巴嫩枪手家人死于以军空袭大受打击

美国、以色列与伊朗开战导致整个中东局势紧张之际，美国密歇根州一间犹太教堂发生持枪袭击，一名男子驾车冲入教堂，并在枪战中身亡。疑凶是黎巴嫩移民，有消息指其家人近日在以色列空袭黎巴嫩期间死亡，令他大受打击。

相关新闻：伊朗局势｜底特律犹太教堂遇袭 货车冲撞后爆枪战枪手身亡

美国国土安全部确认，枪手加札利（Ayman Ghazali）1985年生于黎巴嫩，2011年5月10日经底特律都会国际机场抵达美国。他与一名美国公民结婚。 2015年10月申请入籍，并于2016年2月成为美国公民。

国土安全部在声明中并未透露其犯案动机。一位邻居告诉《底特律自由报》，疑犯的兄弟近日在以色列对黎巴嫩的空袭中丧生。哥伦比亚广播公司新闻网（CBS News）引述黎巴嫩裔美国人社区的消息人士透露，今次美以伊战争期间，加札利多名家人因空袭不幸丧生。

美以与伊朗开战，伊朗支持的黎巴嫩真主党也成为了以色列攻击目标。伊朗最高领袖哈梅内伊遇刺后，真主党向以色列发射了火箭和无人机。

奥克兰县警长布沙尔表示，自美以伊战争爆发以来，执法部门一直处于高度戒备状态。「令人遗憾的是，我们已经讨论了两周，担心这种情况可能会发生⋯⋯所以我们并没有缺乏准备。」

据联邦调查局（FBI）官方帐号透露，两个月前，事发犹太教堂的教士和工作人员参加了由FBI底特律办事处牵头的「主动射击攻击预防与应对」（ASAPP）培训。

布沙尔赞扬该犹太教堂的保安措施，以及袭击发生后第一时间赶到现场的救援人员。他在新闻发布会上表示：「所有应该发生的事情都发生了。保安人员尽职尽责，救援人员也迅速行动。」