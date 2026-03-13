Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

史上最大｜《路透》：美拟售台140亿美元军备　传月底「习特会」后拍板

即时国际
更新时间：15:30 2026-03-13 HKT
发布时间：15:30 2026-03-13 HKT

《路透社》独家引述知情人士报道，美国一份总值约140亿美元（约1,092亿港元）、涵盖先进拦截导弹在内的重大对台军售方案已准备就绪。目前只待总统特朗普（Donald Trump）正式批准，预计将于本月底他访华进行「习特会」后对外公布。这将成为台湾史上规模最大的一笔军购交易。

报道指，特朗普计划于3月31日至4月2日前往北京会晤中国国家主席习近平。为了避免在峰会前引发外交风波，这项天价军售交易目前仍处于保密状态，但极可能在特朗普返回华府后快速宣布。此前，习近平曾于2月向特朗普表明，美方在处理对台军售问题上必须「审慎」。

虽然特朗普一直极力争取与中国达成有利的贸易协议，令部分观察家担忧他可能会将削减对台军事支持作为谈判筹码。然而，这次消息显示华府计划维持甚至增加对台防卫支持，大大缓解台北方面的焦虑情绪。

美国一份总值约140亿美元的对台军售方案已准备。（法新社）
主打爱国者三型另备不对称武器

消息人士透露，该军售方案主要由爱国者三型（PAC-3）与国家先进防空系统（NASAMS）防空导弹组成。他强调，「只要总统点头，一切都已就绪，随时可以正式宣布」。另一名消息人士补充，另有约值60亿美元（约468亿港元）的「不对称」作战能力武器正等待批准，可能与此案合并或随后公布。

有熟悉内情的台湾消息人士坦言，即将举行的中美峰会确实带来不确定性，北京正试图透过减轻对台军事压力来营造良好气氛，以求延后美方对台军售。但他强调，「我们对特朗普有信心，北京低估了白宫的战略远见。」

台湾国防部则向《路透社》证实，军购项目已与美方完成「初步协调」，而美国在台协会（AIT）亦重申，美方正致力于尽快交付关键防御系统。

