马来西亚19岁男嫖妓图「食霸王餐」遭拒 发狂连捅14刀刺死印尼籍女子
更新时间：14:13 2026-03-13 HKT
马来西亚新山市发生性交易命案。一名年仅19岁的青年，在旅馆与一名37岁印尼籍女子进行性交易后，企图「食霸王餐」拒绝付款。女方为阻其离开而挡住门口，两人随即爆发激烈争执；期间男子竟拔刀狂刺女方14刀，导致她当场死亡。
据马来西亚《新海峡时报》（New Straits Times）报道，命案发生在新山市（Johor Bahru）一间平价酒店内。本月11日下午，酒店职员赫然发现一名37岁印尼籍女子陈尸于客房之中，死状恐怖，现场血迹斑斑。
警方接报后迅速展开调查，并在短短24小时内火速将嫌犯缉拿归案。负责追捕的警官表示，警方已查扣嫌犯的闭路电视硬碟及两部手机，并成功寻获他作案时所穿的T恤、牛仔裤、帽子及鞋子等关键证物。
胸口正中连中9刀显强烈杀意
法医验尸报告揭示，凶手极其残忍的行径。死者身上合共发现多达14处刀伤，当中最致命的胸口正中央位置更被连捅9刀，显示嫌犯当时的杀人意图十分强烈。
经初步调查，该名19岁男子过往并无任何犯罪纪录，其尿液检测亦未有对毒品呈阳性反应。警方透露，男子疑在性交易完事后拒绝付费并执意离开；当女死者奋力挡住门口阻止时，他便拔刀行凶。此外，调查亦发现女死者生前经常带不同男子前往案发酒店，相信她长期在当地从事性工作。
