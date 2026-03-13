印度妇确诊脑死送返家办后事 救护车猛震「过坑」竟奇迹苏醒

印度北方邦发生一宗离奇的「死而复生」事件。一名妇女在医院被宣告「脑死」后，家属悲痛地将其接回家准备办理后事；未料运送遗体的救护车在途中驶过一个马路大坑洞，剧烈的颠簸竟让她奇迹般恢复呼吸。这宗罕见病例引发当地媒体广泛报道，亦有神经科专科医生出面解开「复活」之谜。

抢救两日被宣告脑死

综合《印度时报》及《新德里电视台》报道，50岁的女事主维妮塔（Vinita Shukla）于2月22日在家中突然昏倒并被紧急送院。经过两日的抢救后，主诊医生最终宣告她已经「脑死」，并向家属坦言她「已无存活希望」。面对绝望的诊断，家属唯有决定放弃治疗，安排救护车将她送回家中准备后事。

维妮塔的丈夫库尔迪普（Kuldeep Kumar Shukla）忆述，当时在救护车上，妻子已经完全没有呼吸，仅剩下极其微弱的心跳。然而，就在返家途中，救护车突然驶过路面一个大坑洞，整架车发生剧烈摇晃。这阵突如其来的颠簸过后，原本毫无动静的妻子竟然奇迹般恢复自主呼吸。

女事主维妮塔（Vinita Shukla）。（X@IndiaToday）

毒蛇咬伤深度昏迷

见证奇迹的家属立即将维妮塔转送至另一间医院接受治疗。经过将近两周的悉心照护，她的情况不仅持续稳定好转，目前更已顺利康复出院。接手的主诊医生怀疑，维妮塔当初可能是遭到毒蛇咬伤，从而导致出现暂时性瘫痪及呼吸抑制的症状，这类病例在使用抗蛇毒血清治疗后，往往有机会逆转病情。

救护车驶过路面一个大坑洞发生剧烈摇晃，其后女事主竟恢复自主呼吸。（示意图／法新社）

医生拆解迷思

海德拉巴阿波罗医院神经科医生库玛尔（Sudhir Kumar）在社交平台X发文拆解医学迷思。他强调，这宗病例凸显外界对「脑死」与「深度昏迷」的混淆。库玛尔解释，真正的「脑死」是指大脑及脑干功能完全且不可逆转地丧失；从医学角度而言，一旦确诊脑死就绝无恢复的可能。他指出，患者若能恢复呼吸，证明她从一开始就只是处于深度昏迷而非脑死。

库玛尔补充，药物过量、严重代谢失衡、休克或神经毒素中毒等情况，均可能引发类似脑死的假象，但这些症状都是可以逆转。

至于救护车颠簸是否真的具有「起死回生」的神效，他认为这在医学上极度不可能；最合理的解释是患者体内的毒素刚好逐渐被代谢，或者先前的治疗开始发挥功效，而这一切刚好在车辆「掟坑」的那一刻发生，纯属时间点上的巧合。