伊朗局势｜伊朗导弹突变神准　情报揭疑转用中国「北斗」导航

即时国际
更新时间：09:05 2026-03-13 HKT
发布时间：09:05 2026-03-13 HKT

伊朗在反击美国与以色列的战事期间展现精准打击能力，情报专家研判，关键很可能是换用中国「北斗」卫星导航系统使然。法国对外安全总局前情报课长朱列说，从去年6月与以色列打过12天战争后，伊朗的打击精准度明显提高，很可能是已获得中国「北斗」卫星导航系统的权限。

伊朗用导弹、无人机攻击以色列及波斯湾国家的美军设施，虽然美、以拦截许多来袭导弹，但仍有部分导弹突破防御，造成破坏与伤亡。部署于约旦的一套机动式萨德系统的雷达，及部署于卡塔尔的一套固定式美制「铺路爪」预警雷达，均遭伊朗击毁。

美国可以干扰或限制伊朗过去所用的全球定位系统（GPS），但若改用中国的北斗系统，美国就几乎无法加以干扰。美国GPS系统由24颗卫星提供讯号，中国北斗系统则有45颗卫星。

