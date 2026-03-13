伊朗局势｜美KC-135空中加油机坠毁伊拉克 美指不涉敌军 伊媒称遭抵抗组织击落

中东战云密布，美以联军与伊朗的军事冲突持续升级，美军后勤补给线惊传重大事故。一架执行对伊作战任务的KC-135空中加油机，周四（12日）在伊拉克西部坠毁，机上载有6名军人。美方强调事故与敌军炮火无关，惟伊朗官方媒体其后报道指，飞机是被当地「抵抗组织」发射导弹击落，双方各执一词，令事件陷入罗生门。

后勤重镇传噩耗 机上6人生死未卜

美国中央司令部证实，两架支援针对伊朗「史诗怒火行动」的KC-135加油机于伊拉克西部空域发生意外。其中一架不幸坠毁于友军控制区，另一架则在通报紧急情况后，成功降落于以色列班古里昂机场（Ben Gurion Airport）。

一名不愿具名的美国官员透露，失事飞机载有6名军职人员。美军目前已动员大规模人力展开搜救，并严防敏感技术落入他人之手。美方初步定性事件为非敌火因素，强调并非遭敌军或友军误击，怀疑与机械故障或极端环境下的操作失误有关。

伊方反指导弹击落 称机组人员全数罹难

然而，伊朗国营电视台引用哈塔姆·安比亚中央司令部消息，给出了截然不同的说法。伊方声称，该架美军加油机是在伊拉克西部遭「抵抗组织」精确导弹击落，并宣称机上人员已全数死亡。若伊方说法属实，这将是美军后勤机群近年来遭受最沉重的打击，亦预示当地亲伊武装的防空实力不容忽视。

美军接连失利 战损风险持续攀升

此次坠机事件是自2013年阿富汗战争以来，美军首度有KC-135加油机在执行任务期间损失。除了这宗坠机案，美军近期亦多灾多难：早前已有3架F-15E战机在科威特因「友军误击」被击毁；同一天，福特号航母（USS Gerald R. Ford）亦发生非战斗火灾导致两名水兵受伤。

据统计，在美以对伊开战至今，受伤美军人数已激增至约150人。频密的事故反映美军在长程空袭行动中，后勤机队与前线战机正承受极高的作战负荷，令这类「离奇」坠机与误伤意外的风险大幅增加。