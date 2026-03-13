Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

311十五周年｜专家警告北海道恐爆9级地震 海啸可达20米致10万人死

即时国际
更新时间：07:23 2026-03-13 HKT
发布时间：07:23 2026-03-13 HKT

东日本311大地震于周三（11日）刚满15周年，正当日本全国悼念当年逾1.5万名罹难者之际，学术界却传出令人担忧的警号。一项由北海道大学与东北大学组成的研究团队发表的最新研究显示，日本北海道外海的千岛海沟一带，地壳应力已累积至足以引发「311等级」强震的程度，未来恐爆发规模9.0级巨大地震，引发的海啸最高可达20米。

能量累积达100% 北海道东部风险最高

根据富士新闻网报导，研究团队于2019年至2024年间，在千岛海沟沿线海底设置了3处精密观测仪。数据显示，其中两处观测点每年向陆地方向位移约8公分。北海道大学教授高桥浩晃指出，海洋板块隐没带的能量几乎「100%被储存」，并未透过小规模地震释放，这意味著该区域正为下一次大爆发积聚恐怖能量。

最新研究显示，日本北海道外海的千岛海沟一带，地壳应力已累积至足以引发「311等级」强震的程度，未来恐爆发规模9.0级巨大地震，引发的海啸最高可达20米。路透社
最新研究显示，日本北海道外海的千岛海沟一带，地壳应力已累积至足以引发「311等级」强震的程度，未来恐爆发规模9.0级巨大地震，引发的海啸最高可达20米。路透社
北海道大学教授高桥浩晃指出，海洋板块隐没带的能量几乎「100%被储存」，并未透过小规模地震释放，这意味著该区域正为下一次大爆发积聚恐怖能量。路透社
北海道大学教授高桥浩晃指出，海洋板块隐没带的能量几乎「100%被储存」，并未透过小规模地震释放，这意味著该区域正为下一次大爆发积聚恐怖能量。路透社

高桥进一步解释，从十胜冲到根室冲一带长期处于「地震空白区」，即平时地震活动异常稀少。然而，历史纪录显示该区域大约每400年会发生一次巨大地震。上一次大地震发生于17世纪，距今已约400年，目前累积的应力位移量估计已达30公尺，极可能引发规模9.0级的超强地震。

低温大雪恐阻避难 最坏情况10万人罹难

研究团队模拟显示，若强震爆发，北海道太平洋沿岸将遭受超过20公尺的大海啸袭击。专家特别提出警告，由于北海道冬季气候恶劣，若地震发生在寒冬季节，大雪与低温将严重阻碍民众避难速度，在最恶劣的情况下，罹难人数恐怕会高达10万人。

研究小组呼吁，北海道东部沿岸居民应提前检视避难路线及防寒装备。高桥强调，虽然无法精准预测强震发生的确切日期，但数据显示能量已达临点，当局及民众必须提高警觉，做好「随时遇袭」的心理准备。

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
DSE考场现神秘「阿婆军团」？不同试场涌现「长者级」考生 自爆背后离谱目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
DSE考场现神秘「阿婆军团」？不同试场涌现「长者级」考生 自爆背后离谱目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
时事热话
22小时前
68岁香港婆婆独游日本爆红 亲揭「唔使靠人」终极秘诀 网民惊叹「太屈机」：必学！｜Juicy叮
68岁香港婆婆独游日本爆红 亲揭「唔使靠人」终极秘诀 网民惊叹「太屈机」：必学！｜Juicy叮
时事热话
16小时前
港人轮候公屋14年终「中大奖」！单人变2人申请 转排新界公屋终派这条邨 网民齐贺：地理位置等同中六合彩
港人轮候公屋14年终「中大奖」！单人变2人申请 转排新界公屋终派这条邨 网民齐贺：地理位置等同中六合彩
生活百科
14小时前
香港特别行政区政府财政司司长陈茂波（左四）、香港特别行政区政府文化体育及旅游局局长罗淑佩（右四）、香港特别行政区政府行政会议非官守议员林健锋（左一）、香港旅游发展局主席林建岳博士（右三）、香港赛马会公司事务执行总监谭志源（右二）、香港哥尔夫球会会长郭永亮（左二）、香港哥尔夫球会副会长吕庆耀（右一）及其他嘉宾见证捧杯时刻。
绕场一周｜马会首次担任「M」品牌高球赛官方社区合作伙伴 携手推动高尔夫共融发展
社会资讯
2026-03-12 08:00 HKT
伊朗局势｜伊朗最高领袖穆杰塔巴发表首份声明 区内所有美军基地应关闭否则将受袭击｜持续更新
01:25
伊朗局势｜穆杰塔巴：区内所有美军基地应关闭否则将受袭击 官媒指哈梅内伊妻子仍生还｜持续更新
即时国际
1小时前
长者手机月费2026｜7大电讯公司优惠推介！最平$33/月 无限数据＋本地通话 中国移/csl/SoSIM
长者手机月费2026｜7大电讯公司优惠推介！最平$33/月 无限数据＋本地通话 中国移/csl/SoSIM
生活百科
2026-03-10 17:07 HKT
北上埋单发现「惊天悭钱大法」！港人实测食饭即打86折 原来戏飞揼骨都得 知情者：你太迟钝了｜Juicy叮
北上埋单发现「惊天悭钱大法」！港人实测食饭即打86折 原来戏飞揼骨都得 知情者：你太迟钝了｜Juicy叮
时事热话
18小时前
马会支持「赛马会社区高尔夫球计划」 推动体育盛事
企业资讯
2026-03-12 08:00 HKT
40岁妈卖楼套现 再借钱扫8单位收租 忧学历贬值买资产 自诩「拿银行的钱在赚钱」
40岁妈卖楼套现 再借钱扫8单位收租 忧学历贬值买资产 自诩「拿银行的钱在赚钱」
海外置业
18小时前
天气︱提防着凉！季候风今晚杀到一夜跌8度 明日新界「腰斩」至13、14度
00:46
天气︱提防着凉！季候风今晚杀到一夜跌8度 明日新界「腰斩」至13、14度
社会
2026-03-12 09:33 HKT